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देश के TOP 3 मेडिकल संस्थानों में शामिल हुआ SGPGI: राज्यपाल

एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 279 विद्यार्थियों को दी उपाधियां.

sgpgi lucknow ranks among the country's top 3 medical institutions.
एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:58 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट्स मेडिकल इंस्टिट्यूट के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी संस्थान ने करीब 150वें स्थान की छलांग लगाई है और अब यह एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के साथ देश के टॉप-3 मेडिकल संस्थानों में शामिल हो गया है.

राज्यपाल एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की कुलाध्यक्ष आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं. सभी उपाधियां डिजीलॉकर पर भी अपलोड की गईं. कार्यक्रम में बहराइच जिले के 300 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट भी वितरित की गईं. इनमें 100 किट एसजीपीजीआई ने और 200 किट जिला प्रशासन ने दीं.

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एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह. (etv bharat)

इसी के साथ बहराइच की 300 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण किया गया. इसमें पुलिस लाइन में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की बेटियाँ भी शामिल थीं. राज्यपाल ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में 65 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को सीएसआर के जरिए किट दी जा चुकी हैं.

एनआईआरएफ में पहला स्थान बनाने का लक्ष्य
राज्यपाल ने कहा कि एसजीपीजीआई ने एनआईआरएफ रैंकिंग में देश में पांचवां स्थान हासिल किया है. अब संस्थान का लक्ष्य देश में पहला स्थान पाना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, इस पर काम किया जाए. क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी संस्थान ने करीब 150 स्थान की छलांग लगाई है और अब यह एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ के साथ देश के टॉप-3 मेडिकल संस्थानों में शामिल है.

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एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह. (etv bharat)
उन्होंने नई फैकल्टी की तारीफ की. 2022 के बाद 6 चरणों में 213 नए फैकल्टी जुड़े हैं. सिर्फ 2026 में ही 100 नई भर्तियां हुई हैं. राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना और इलाज करना नहीं है. उन्हें उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध कर स्थायी समाधान भी निकालने होंगे.

गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य सबसे जरूरी है. संस्थान को अपनी सेवा सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रखनी चाहिए. गाँव-गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर हर महिला और बच्चे तक पहुँचा जाए. उन्होंने बेटियों के शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री के प्रयास से अब एचपीवी वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध है.

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एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह. (etv bharat)

बच्चों की हृदय सर्जरी में संस्थान के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 300 से अधिक बच्चों की सर्जरी हुई है. साथ ही असफल मामलों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो ताकि भविष्य में गलतियां न दोहराई जाएं.

शोध, भवन और पाठ्यक्रम पर निर्देश
राज्यपाल ने कहा कि नए भवन संस्थान की जरूरत के हिसाब से बनें. निर्माण की गुणवत्ता और संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान दिया जाए. संयुक्त शोध, किताबें लिखने और ज्यादा से ज्यादा पेटेंट बनाने पर जोर दिया जाए.

उन्होंने कहा कि मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति की जानकारी को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए ताकि छात्र-छात्राएँ खुद जागरूक हों और परिवार-समाज में भी जानकारी फैलाएँ. पदक देने के नियम में सिर्फ अंक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी को भी शामिल किया जाए.

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एसजीपीजीआई का 30वां दीक्षांत समारोह. (etv bharat)
छात्रावास, सफाई, वाई-फाई, वाशिंग मशीन और नियमित बीएमआई जाँच जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि डॉक्टर खुद स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों को स्वस्थ जीवन की सलाह दे सकेंगे. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 में एसजीपीजीआई का बजट 700 करोड़ था, जो अब 2200 करोड़ से अधिक हो गया है. सरकार संस्थान की हर जरूरत पूरी करने को तैयार है. उन्होंने डॉक्टरों से मरीज को भगवान मानकर सेवा करने की अपील की. समारोह में फैकल्टी, छात्र, अभिभावक, अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे. बच्चों ने जल संरक्षण पर कार्यक्रम और गुजराती लोकनृत्य भी प्रस्तुत किया.

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