SGPGI को NMC से छह सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की मान्यता, यूपी में तीन नए पाठ्यक्रम पहली बार शुरू होंगे
एसजीपीजीआई को एनएमसी से 6 नए सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की मान्यता मिली है. इनमें से 3 कोर्स उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरू होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 5:48 PM IST
लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI), लखनऊ ने सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने संस्थान के छह सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को मान्यता दे दी है. इनमें हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन के तीन वर्षीय डीएम पाठ्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (CVTS) और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के छह वर्षीय पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी मिली है.
यूपी में पहली बार शुरू होंगे तीन नए सुपर स्पेशियलिटी कोर्स: इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी. साथ ही गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी. खास बात यह है कि हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन में यूपी में पहली बार डीएम स्तर की पढ़ाई शुरू होगी. इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी मिलेंगे.
हेमेटोपैथोलॉजी में तैयार होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर: एसजीपीजीआई के हीमेटोलॉजी विभाग में वर्ष 2011 से डीएम क्लीनिकल हीमेटोलॉजी का पाठ्यक्रम चल रहा है. अब हेमेटोपैथोलॉजी में डीएम कोर्स शुरू होने से पैथोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार किए जा सकेंगे. संस्थान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में यह पहला संस्थान होगा, जहां इस विषय में डीएम की पढ़ाई होगी. इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और खून से जुड़ी दूसरी गंभीर बीमारियों की पहचान और इलाज में विशेषज्ञता बढ़ेगी. साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.
गर्भस्थ शिशु की बीमारियों का भी होगा इलाज: मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन में तीन वर्षीय डीएम पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है. इस कोर्स में डॉक्टरों को गर्भस्थ शिशु को भी एक मरीज के रूप में देखते हुए उसके इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें जन्म से पहले होने वाली बीमारियों, शारीरिक बनावट से जुड़ी गड़बड़ियों और खून संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे जटिल गर्भावस्थाओं को संभालने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे. संस्थान को उम्मीद है कि यह पहल मातृ मृत्यु दर, मृत जन्म और नवजात मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को भी मजबूती देगी.
लंबे समय से दर्द झेल रहे मरीजों को मिलेगी राहत: क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय तक रहने वाला दर्द देश में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है. संस्थान के अनुसार, भारत में करीब 30 प्रतिशत वयस्क इस समस्या से प्रभावित हैं. इनमें गंभीर दर्द से जूझ रहे लगभग 80 प्रतिशत लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता. पेन मेडिसिन में डीएम पाठ्यक्रम शुरू होने से ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे, जो मरीजों को दवाओं के साथ आधुनिक दर्द निवारक प्रक्रियाओं के जरिए भी इलाज उपलब्ध करा सकेंगे.
कैंसर के इलाज के हर चरण की मिलेगी ट्रेनिंग: रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी के छह वर्षीय पाठ्यक्रम में डॉक्टरों को कैंसर के संपूर्ण उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें बीमारी की पहचान, स्टेजिंग, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ मरीजों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा बीमारी के अंतिम चरण में मरीजों को राहत देने वाली पैलिएटिव केयर की ट्रेनिंग भी शामिल होगी. इसका उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना है, जो कैंसर मरीजों को बीमारी के अलग-अलग चरणों में व्यापक उपचार दे सकें.
एमबीबीएस के बाद सीधे कर सकेंगे कार्डियक सर्जरी की पढ़ाई: कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) में छह वर्षीय एमसीएच पाठ्यक्रम के तहत छात्र एमबीबीएस के बाद सीधे इस विशेषज्ञता में दाखिला ले सकेंगे. इसके लिए पहले तीन वर्षीय एमएस जनरल सर्जरी की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी. इससे छात्रों को कम समय में कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा. संस्थान के अनुसार, यह देश में अपनी तरह का पहला एनएमसी से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम होगा. इससे भविष्य में हृदय रोगियों के लिए कुशल कार्डियक सर्जन तैयार करने में मदद मिलेगी.
बच्चों की यूरोलॉजी के इलाज में बढ़ेगी विशेषज्ञता: एसजीपीजीआई को देश में पहला समर्पित पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग स्थापित करने का गौरव प्राप्त है. अब संस्थान में छह वर्षीय एमसीएच पाठ्यक्रम शुरू होने से बच्चों की यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे. इस कोर्स में जन्मजात और अन्य कारणों से होने वाली मूत्र एवं प्रजनन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे शिशुओं, बच्चों और किशोरों को बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी.
एनएमसी की मान्यता समिति में एसजीपीजीआई निदेशक भी शामिल: नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए एनएमसी के पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) ने एक समिति गठित की है. इस समिति में एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमन भी सदस्य हैं. समिति के अन्य सदस्यों में आईएलबीएस, नई दिल्ली के चांसलर डॉ. शिव कुमार सरीन, आईजीआईएमएस पटना के डॉ. विजयेंद्र कुमार और मदुरै मेडिकल कॉलेज के डॉ. के. सेंथिल शामिल हैं. इसके अलावा केरल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मोहम्मद कुन्नुम्मल और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के निदेशक (अकादमिक) डॉ. कैलाश एस. शर्मा भी समिति का हिस्सा हैं.
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