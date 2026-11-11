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SGPGI को NMC से छह सुपर स्पेशियलिटी कोर्स की मान्यता, यूपी में तीन नए पाठ्यक्रम पहली बार शुरू होंगे

एनएमसी से 6 नए सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को मिली आधिकारिक मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI), लखनऊ ने सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने संस्थान के छह सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों को मान्यता दे दी है. इनमें हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन के तीन वर्षीय डीएम पाठ्यक्रम शामिल हैं. इसके अलावा रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (CVTS) और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के छह वर्षीय पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी मिली है.

यूपी में पहली बार शुरू होंगे तीन नए सुपर स्पेशियलिटी कोर्स: इन पाठ्यक्रमों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी. साथ ही गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी. खास बात यह है कि हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन में यूपी में पहली बार डीएम स्तर की पढ़ाई शुरू होगी. इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी मिलेंगे.

हेमेटोपैथोलॉजी में तैयार होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर: एसजीपीजीआई के हीमेटोलॉजी विभाग में वर्ष 2011 से डीएम क्लीनिकल हीमेटोलॉजी का पाठ्यक्रम चल रहा है. अब हेमेटोपैथोलॉजी में डीएम कोर्स शुरू होने से पैथोलॉजी की पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार किए जा सकेंगे. संस्थान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में यह पहला संस्थान होगा, जहां इस विषय में डीएम की पढ़ाई होगी. इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और खून से जुड़ी दूसरी गंभीर बीमारियों की पहचान और इलाज में विशेषज्ञता बढ़ेगी. साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भी इसका लाभ मिलेगा. गर्भस्थ शिशु की बीमारियों का भी होगा इलाज: मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन में तीन वर्षीय डीएम पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है. इस कोर्स में डॉक्टरों को गर्भस्थ शिशु को भी एक मरीज के रूप में देखते हुए उसके इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें जन्म से पहले होने वाली बीमारियों, शारीरिक बनावट से जुड़ी गड़बड़ियों और खून संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे जटिल गर्भावस्थाओं को संभालने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे. संस्थान को उम्मीद है कि यह पहल मातृ मृत्यु दर, मृत जन्म और नवजात मृत्यु दर कम करने के प्रयासों को भी मजबूती देगी. लंबे समय से दर्द झेल रहे मरीजों को मिलेगी राहत: क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय तक रहने वाला दर्द देश में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है. संस्थान के अनुसार, भारत में करीब 30 प्रतिशत वयस्क इस समस्या से प्रभावित हैं. इनमें गंभीर दर्द से जूझ रहे लगभग 80 प्रतिशत लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता. पेन मेडिसिन में डीएम पाठ्यक्रम शुरू होने से ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे, जो मरीजों को दवाओं के साथ आधुनिक दर्द निवारक प्रक्रियाओं के जरिए भी इलाज उपलब्ध करा सकेंगे.