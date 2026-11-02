लखनऊ SGPGI की बड़ी उपलब्धि: डॉक्टरों ने एक साथ किए 20 वर्षीय युवक के दोनों कूल्हों के सफल ट्रांसप्लांट
SGPGI के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टरों ने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित 20 वर्षीय युवक के दोनों कूल्हों का एक ही बार में सफल ट्रांसप्लांट किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:33 PM IST
लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यहां डॉक्टरों ने 20 वर्षीय युवक के दोनों कूल्हों का एक ही सर्जरी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है. गाजीपुर निवासी यह युवक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित था. बीमारी के कारण उसके दोनों कूल्हे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनकी गतिविधियां लगभग बंद हो गई थीं.
दवाओं से नहीं मिली राहत, डॉक्टरों ने सर्जरी का लिया फैसला: सर्जरी से पहले मरीज का इम्यूनोलॉजी विभाग में इलाज किया गया. बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उसे बायोलॉजिक दवाएं भी दी गईं, लेकिन दर्द और कूल्हों की जकड़न में राहत नहीं मिली. इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उसकी जांच की गई. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण करने का फैसला लिया.
40 और 10 डिग्री के कोण पर जाम हो गए थे दोनों कूल्हे: ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. कुमार केशव के मुताबिक, मरीज का दायां कूल्हा पूरी तरह जाम हो चुका था, जबकि बायां कूल्हा भी आंशिक रूप से जकड़ गया था. दोनों कूल्हे क्रमशः करीब 40 और 10 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई स्थिति में स्थिर हो गए थे. इस वजह से मरीज के लिए खड़ा होना, चलना और यहां तक कि बैठना भी मुश्किल हो गया था. बीमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों के सामने सर्जरी को सुरक्षित तरीके से पूरा करना बड़ी चुनौती थी.
डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच तकनीक से हुआ दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण: डॉ. कुमार केशव ने डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच (डीएए) तकनीक से दोनों कूल्हों का टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया. इसमें अनसीमेंटेड सिरेमिक-ऑन-पॉली इम्प्लांट का इस्तेमाल किया गया. इस तकनीक में सर्जन मांसपेशियों को काटने के बजाय उनके बीच से रास्ता बनाकर कूल्हे तक पहुंचते हैं. इससे मांसपेशियों को सुरक्षित रखने और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है.
फिलहाल मरीज ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पर पूरा वजन डाल पा रहा है. उसके सर्जरी वाले घाव भी ठीक हो रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, उसे जल्द अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी है. इस सर्जरी से मरीज के सामान्य जीवन में लौटने की उम्मीद बढ़ी है.
एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कूल्हों को ऑपरेशन की स्थिति में लाना चुनौतीपूर्ण: डॉ. कुमार केशव ने बताया कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों में कूल्हे अक्सर मुड़ी हुई स्थिति में जाम हो जाते हैं. ऐसे मरीजों को करवट दिलाना और ऑपरेशन के लिए सही स्थिति में लाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है. डीएए तकनीक में मरीज को पीठ के बल लिटाकर दोनों कूल्हों का एक साथ ऑपरेशन किया जा सकता है. इसके अलावा सर्जरी के दौरान दोनों पैरों की लंबाई की तुलना करके उनके बीच के अंतर को ठीक करने में भी मदद मिलती है.
एनेस्थीसिया और विशेषज्ञ टीम की रही अहम भूमिका: इस जटिल सर्जरी में एनेस्थीसिया टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. डॉ. वंश प्रिया के नेतृत्व में डॉ. शिप्रा सिंह और डॉ. दीक्षा ने जनरल एनेस्थीसिया के साथ दर्द नियंत्रित करने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया. वहीं, डॉ. कुमार केशव ने सीनियर रेजिडेंट डॉ. उत्कर्ष और डॉ. शैलेंद्र के साथ सर्जरी पूरी की. नर्सिंग टीम में सचिन और कमलेश शामिल रहे.
डॉ. केशव के मुताबिक, इस तरह की जटिल सर्जरी में सर्जन का अनुभव, कम चीर-फाड़ वाली तकनीक और सही इम्प्लांट का चयन बेहद जरूरी होता है. इम्प्लांट को सही जगह पर लगाना और अनुभवी एनेस्थीसिया टीम की मौजूदगी भी सर्जरी की सफलता में अहम भूमिका निभाती है. उन्होंने बताया कि युवा मरीजों में दोनों कूल्हों की जकड़न का असर उनकी पढ़ाई, कामकाज और सामान्य जीवन पर पड़ता है. हालांकि, उपयुक्त शारीरिक स्थिति वाले मरीजों में दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण एक ही बार में किया जा सकता है.
अमेरिका में प्रशिक्षण लेकर हासिल की आधुनिक तकनीक में विशेषज्ञता: डॉ. कुमार केशव ने इस आधुनिक तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया में प्रशिक्षण लिया है. उन्होंने वहां डॉ. नील सेठ के मार्गदर्शन में इस तकनीक की बारीकियां सीखीं. एसजीपीजीआई में आधुनिक हिप रिप्लेसमेंट और हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी की सुविधा से उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों को लाभ मिल रहा है. इस तरह की तकनीक जटिल मामलों में मरीजों को बेहतर इलाज का विकल्प उपलब्ध करा रही है.
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