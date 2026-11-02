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लखनऊ SGPGI की बड़ी उपलब्धि: डॉक्टरों ने एक साथ किए 20 वर्षीय युवक के दोनों कूल्हों के सफल ट्रांसप्लांट

उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों को मिल रहा है नया जीवन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यहां डॉक्टरों ने 20 वर्षीय युवक के दोनों कूल्हों का एक ही सर्जरी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है. गाजीपुर निवासी यह युवक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित था. बीमारी के कारण उसके दोनों कूल्हे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनकी गतिविधियां लगभग बंद हो गई थीं.

दवाओं से नहीं मिली राहत, डॉक्टरों ने सर्जरी का लिया फैसला: सर्जरी से पहले मरीज का इम्यूनोलॉजी विभाग में इलाज किया गया. बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उसे बायोलॉजिक दवाएं भी दी गईं, लेकिन दर्द और कूल्हों की जकड़न में राहत नहीं मिली. इसके बाद ऑर्थोपेडिक्स विभाग में उसकी जांच की गई. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण करने का फैसला लिया.

40 और 10 डिग्री के कोण पर जाम हो गए थे दोनों कूल्हे: ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. कुमार केशव के मुताबिक, मरीज का दायां कूल्हा पूरी तरह जाम हो चुका था, जबकि बायां कूल्हा भी आंशिक रूप से जकड़ गया था. दोनों कूल्हे क्रमशः करीब 40 और 10 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई स्थिति में स्थिर हो गए थे. इस वजह से मरीज के लिए खड़ा होना, चलना और यहां तक कि बैठना भी मुश्किल हो गया था. बीमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों के सामने सर्जरी को सुरक्षित तरीके से पूरा करना बड़ी चुनौती थी. डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच तकनीक से हुआ दोनों कूल्हों का प्रत्यारोपण: डॉ. कुमार केशव ने डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच (डीएए) तकनीक से दोनों कूल्हों का टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया. इसमें अनसीमेंटेड सिरेमिक-ऑन-पॉली इम्प्लांट का इस्तेमाल किया गया. इस तकनीक में सर्जन मांसपेशियों को काटने के बजाय उनके बीच से रास्ता बनाकर कूल्हे तक पहुंचते हैं. इससे मांसपेशियों को सुरक्षित रखने और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है. फिलहाल मरीज ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पर पूरा वजन डाल पा रहा है. उसके सर्जरी वाले घाव भी ठीक हो रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, उसे जल्द अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी है. इस सर्जरी से मरीज के सामान्य जीवन में लौटने की उम्मीद बढ़ी है.