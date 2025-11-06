अगले महीने SGPGI को मिलेंगे 218 नियमित चिकित्सक; मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली-मुंबई, कई नए विभाग भी खुलेंगे
मार्च के बाद दूसरी बार होने जा रही भर्ती, आए 1054 आवेदन, दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा साक्षात्कार.
लखनऊ : एसजीपीजीआई को अगले महीने (दिसंबर) 218 नए डॉक्टर मिल जाएंगे. कई विभागों में नियमित पदों के लिए देशभर से रिकार्ड 1054 चिकित्सकों ने आवेदन किया है. संस्थान दिसंबर के पहले सप्ताह में साक्षात्कार शुरू करने की तैयारी में है. इसके बाद एक महीने के अंदर ही चयनित चिकित्सकों को तैनाती भी दे दी जाएगी.
नए चिकित्सकों की तैनाती से एसजीपीजीआई में इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी. कई नए विभागों का संचालन हो सकेगा. इसमें प्रमुख रूप से पीडियाट्रिक कार्डियो सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं.
मरीजों को मिलेगी सहूलियत : वर्तमान में ये विभाग प्रदेश के किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं हैं. इसके कारण इससे संबंधित मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा. इस भर्ती के बाद मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
मार्च में 59 पदों पर हुई थी भर्ती : पीजीआई में दूसरी बार नियमित डाक्टरों की भर्ती होने जा रही है. इसी साल मार्च में 59 पदों पर चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी. निदेशक प्रो. आरके धीमान के मुताबिक संस्थान में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डाक्टरों की भर्ती होने जा रही है. सीवीटीएस (कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरैसिक सर्जरी) विभाग को करीब 11 साल बाद नियमित चिकित्सक मिलेंगे, जिससे कार्डियक सर्जरी में लंबी प्रतीक्षा सूची कम होगी.
उन्होंने बताया कि डाक्टरों की कमी के चलते अभी विभाग में बाईपास सर्जरी के लिए एक साल की वेटिंग है. कुल 218 पदों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 156, एसोसिएट प्रोफेसर के 39, एडिशनल प्रोफेसर के दो और प्रोफेसर के एक पद हैं.
इन विभागों को भी नियमित डॉक्टर की जरूरत : संस्थान में इसी साल एडवांस डायबिटिक सेंटर के साथ संक्रामक रोग, हेड एंड नेक सर्जरी, मेडिकल आंकोलाजी और पीडियाट्रिक इंडोक्राइनोलाजी विभाग भी शुरू हुए हैं. इसके बेहतर संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है. प्रो. धीमान का कहना है संस्थान की अच्छी छवि की वजह से रिकार्ड आवेदन आए हैं.
इमरजेंसी की क्षमता बढ़ेगी : प्रो. आरके धीमान ने बताया कि अभी इमरजेंसी में 100 बेड पर मरीजों की भर्ती हो रही है, लेकिन संस्थान में सूबे के अलावा आसपास के अन्य राज्यों के भी मरीज आते हैं. ऐसे में दबाव बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए इमरजेंसी की क्षमता डेढ़ गुणा तक बढ़ाना जरूरी है.
218 में 21 पद इमरजेंसी मेडिसिन के लिए है, जिसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं. नए डाक्टरों की तैनाती होने के बाद इमरजेंसी में करीब 50 बेड और बढ़ाए जाएंगे, जिससे गंभीर मरीजों को समय से इलाज मुहैया कराया जा सके.
