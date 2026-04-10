SGPGI में डॉक्टर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, पुरानी विज्ञप्ति को ठंडे बस्ते में डाला, नई को प्राथमिकता
SGPGI ने गलती से बैकलॉग की जगह सामान्य भर्ती खोली, उजागर हुआ तो ऐसे किया सुधार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 5:33 PM IST
लखनऊ: SGPGI में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अन्य संवर्ग की भर्ती में गड़बड़ी हुई है. अगस्त 2025 में 218 सामान्य श्रेणी के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी साक्षात्कार नहीं हुए. इसके विपरीत, जनवरी 2026 में जारी बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी दी गई है. जिसको लेकर पुराने आवेदकों ने नाराजगी जाहिर की है. आवेदकों के कम्प्लेंट पर मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी ने शिकायत की थी. जिसके बाद में एसजीपीजीआई ने माना कि उनसे गलती हुई है. जिसको सुधारा जा रहा है अब दोनों ही भर्ती की प्रक्रिया मई तक हर हाल पूरी करवा ली जाएगी.
मोहनलालगंज लोकसभा सांसद आरके चौधरी को पहले शिकायतकर्ता भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुरानी सामान्य भर्ती को ठंडे बस्ते में डालकर नई बैकलॉग भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है, जो चयन के सिद्धांतों के विरुद्ध है. दूसरी ओर SGPGI के निदेशक डॉक्टर आरके धीमान ने बताया कि दोनों भर्ती अप्रैल और मई में समाप्त हो जाएगी.
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अन्य कैडर की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप लगे हैं. मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद को भेजे गए एक पत्र में दावा किया गया है कि अगस्त 2025 में निकाली गई 218 पदों की विज्ञप्ति को जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जबकि जनवरी 2026 की बैकलॉग वाली नई विज्ञप्ति के साक्षात्कार अप्रैल के पहले सप्ताह में कराए जा रहे हैं. पत्र में कहा गया है कि अगस्त 2025 में जारी विज्ञप्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
SGPGI के निदेशक डॉ. आरके धीमान ने बताया कि हमसे बैकलॉग भर्ती पहले नहीं निकालने की गलती हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में बैकलॉग भर्ती पहले करने का आदेश दिया है. यह जरूरी नियम ओवरसाइट हो गया था. इसलिए सामान्य वर्ग वाली भर्ती की प्रक्रिया से पहले बैकलॉग भर्ती को पूरा करवाया जाएगा. अप्रैल माह में बैकलॉग भर्ती पूरी होगी और जबकि सामान्य वर्ग की भर्ती मई माह में पूरी की जाएगी.
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