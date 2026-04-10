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SGPGI में डॉक्टर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, पुरानी विज्ञप्ति को ठंडे बस्ते में डाला, नई को प्राथमिकता

लखनऊ: SGPGI में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और अन्य संवर्ग की भर्ती में गड़बड़ी हुई है. अगस्त 2025 में 218 सामान्य श्रेणी के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी साक्षात्कार नहीं हुए. इसके विपरीत, जनवरी 2026 में जारी बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी दी गई है. जिसको लेकर पुराने आवेदकों ने नाराजगी जाहिर की है. आवेदकों के कम्प्लेंट पर मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी ने शिकायत की थी. जिसके बाद में एसजीपीजीआई ने माना कि उनसे गलती हुई है. जिसको सुधारा जा रहा है अब दोनों ही भर्ती की प्रक्रिया मई तक हर हाल पूरी करवा ली जाएगी.

मोहनलालगंज लोकसभा सांसद आरके चौधरी को पहले शिकायतकर्ता भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुरानी सामान्य भर्ती को ठंडे बस्ते में डालकर नई बैकलॉग भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है, जो चयन के सिद्धांतों के विरुद्ध है. दूसरी ओर SGPGI के निदेशक डॉक्टर आरके धीमान ने बताया कि दोनों भर्ती अप्रैल और मई में समाप्त हो जाएगी.