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एसजीपीजीआई भर्ती परीक्षा रद्द, एसटीएफ करेगी जांच

लखनऊ: बगैर बायोमीट्रिक अटेंडेंस के परीक्षा केंद्रों पर दिए जा रहे प्रवेश को लेकर सोमवार को ज्यूरिस ला कालेज पर हुए हंगामे को देखते हुए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड साइंसेज (एसजीपीजीआई) ने नर्सिंग और हॉस्पिटल अटेंडेंट भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी है. साथ ही मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है.

पूरा मामला: संस्थान की तरफ से नर्सिंग आफिसर व हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती को लेकर कुल 1800 पद पूर्व में विज्ञापित किये गए थे. भर्ती के तहत संस्थान द्वारा पूर्व में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 1 नवंबर (रविवार) को लखनऊ के कुछ केंद्रों पर मुख्य परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी. इसी क्रम में आज जब छात्र परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे तो वहां पर वहां पर बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में खराबी देखने को मिली. इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का आरोप था कि कुछ लोगों को प्रवेश दे दिया जा रहा है, जबकि उन्हें प्रवेश नही मिल रहा है. इस बात को लेकर अभ्यर्थी हंगामा करने लगे. जिसके बाद आनन फानन में परीक्षा को रद्द करना पड़ा.