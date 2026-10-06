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SGFI क्रिकेट के ओपन ट्रायल में जुटे 750 से अधिक खिलाड़ी, मंत्री इरफान अंसारी बोले- प्रतिभाओं को मिलेगा पूरा अवसर

ट्रायल के दौरान बल्लेबाजी करती स्कूली खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: 70वीं SGFI राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की क्रिकेट टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मंगलवार को सेठ सीताराम विजयवर्गीय उच्च विद्यालय, डोरंडा में क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई. इसमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. अलग-अलग आयु वर्ग में 750 से अधिक खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अपनी प्रतिभा दिखाई.