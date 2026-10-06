SGFI क्रिकेट के ओपन ट्रायल में जुटे 750 से अधिक खिलाड़ी, मंत्री इरफान अंसारी बोले- प्रतिभाओं को मिलेगा पूरा अवसर
जेईपीसी की ओर से स्कूली खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के ओपन ट्रायल का आयोजन किया गया है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 6, 2026 at 5:57 PM IST
रांची: 70वीं SGFI राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की क्रिकेट टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मंगलवार को सेठ सीताराम विजयवर्गीय उच्च विद्यालय, डोरंडा में क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई. इसमें सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. अलग-अलग आयु वर्ग में 750 से अधिक खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में अपनी प्रतिभा दिखाई.
कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया. इस मौके पर पूर्व मंत्री शकील अहमद और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव मौजूद रहे.
खेल प्रतिभाओं को दबने नहीं दिया जाएगाः डॉ. इरफान
इस मौके पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है. जरूरत है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह खेल के क्षेत्र में भी झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो. खेल प्रतिभाओं को अवसर के अभाव में दबने नहीं दिया जाएगा. प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.
'ओपन ट्रायल से प्रतिभाओं की होगी पहचान'
वहीं मौके पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खुली चयन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी और निजी विद्यालयों में छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान करना है. चयन के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बेहतर प्रतिभाओं को चिह्नित किया जाएगा. इसके बाद चयनित खिलाड़ियों से 70वीं SGFI राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम तैयार की जाएगी.
750 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल
चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली. अंडर-14 बालक वर्ग में करीब 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. वहीं अंडर-17 बालिका वर्ग में लगभग 230 और अंडर-19 बालिका वर्ग में करीब 25 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया. खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने प्रदर्शन के जरिए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का प्रयास किया.
स्कूली खिलाड़ियों के लिए मौका
खुली चयन प्रक्रिया में सरकारी स्कूलों के साथ निजी विद्यालयों के खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया. इससे उन खिलाड़ियों के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर बना, जिन्हें अब तक किसी बड़े स्तर की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिला था. चयन प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंट कर किया. मौके पर शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी, प्रशिक्षक और चयन प्रक्रिया से जुड़े लोग मौजूद रहे.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की इस पहल के जरिए स्कूली स्तर पर क्रिकेट की नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. अब चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की छंटनी के बाद झारखंड की टीम के गठन की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
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