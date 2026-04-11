HPU में फीस बढ़ोतरी पर बवाल, SFI का अल्टीमेटम, पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन
SFI का कहना है कि सरकार विश्वविद्यालय को पर्याप्त फंड नहीं दे रही, जिसकी वजह से छात्रों पर खर्च का बोझ डाला जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. करीब 25% तक फीस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने इस फैसले को छात्र विरोधी बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा.
दरअसल, HPU की कार्यकारिणी परिषद ने 28 मार्च को विभिन्न कोर्सों की फीस में करीब 25% तक बढ़ोतरी का फैसला लिया. इसके साथ ही परीक्षा शुल्क में 50% और छात्रावास शुल्क में 10 से 15% तक इजाफा किया गया. इस बढ़ोतरी का असर MA, LLB, LLM, MCA, M.Sc, M.Tech, पर्यटन और होटल मैनेजमेंट जैसे कई कोर्सों पर पड़ेगा.
रिसर्च और प्रोजेक्ट फीस में भी भारी इजाफा
एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी सचिव सन्नी सेक्टा ने बताया पीएचडी प्रोग्राम में थीसिस जमा और मूल्यांकन शुल्क में 50% तक बढ़ोतरी की गई है. वहीं समय सीमा बढ़ाने के शुल्क में 33% और कुछ प्रोफेशनल कोर्सों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट फीस में 200% तक की वृद्धि की गई है. संगठन का कहना है कि यह फैसला छात्रों पर सीधा आर्थिक बोझ डालता है.
आर्थिक दबाव में छात्र
छात्र संगठन का आरोप है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब छात्र और उनके परिवार पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. एसएफआई का कहना है कि सरकार विश्वविद्यालय को पर्याप्त फंड नहीं दे रही, जिसकी वजह से छात्रों पर खर्च का बोझ डाला जा रहा है. सन्नी सेक्टा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद या मर्ज किया जा रहा है, जबकि निजी संस्थानों का तेजी से विस्तार हो रहा है. इससे सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हो रही है और छात्र मजबूरी में महंगे निजी कॉलेजों की ओर जा रहे हैं.
आंदोलन की चेतावनी
एसएफआई ने साफ कहा है कि अगर फीस बढ़ोतरी का फैसला जल्द वापस नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने छात्रों, शिक्षकों और आम जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगा लाखों का इनाम