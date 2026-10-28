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JNU में आरक्षण पर SFI का बड़ा आरोप, पीएचडी की 711 सीटों में ST के लिए सिर्फ 38 सीटें विज्ञापित

2021 से आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने का आरोप SFI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि JNU में पीएचडी दाखिले के दौरान आरक्षित वर्गों के लिए सीटें विज्ञापित करने में गड़बड़ियां केवल मौजूदा सत्र तक सीमित नहीं हैं. जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष गोपिका ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच जारी किए गए पीएचडी प्रॉस्पेक्टस के अध्ययन में भी आरक्षण के निर्धारित अनुपात के मुकाबले कम सीटें विज्ञापित किए जाने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि संगठन ने कई वर्षों के पीएचडी प्रॉस्पेक्टस का अध्ययन किया है. इस दौरान अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटों और विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञापित सीटों के बीच अंतर पाया गया. उन्होंने कहा कि संगठन के पास मौजूद आंकड़े आरक्षित वर्गों के छात्रों को मिलने वाले अवसरों में कमी की ओर इशारा करते हैं. SFI ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की ओर से पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आरक्षण के वास्तविक स्थिति साफ नहीं हो पा रही है.

बृंदा करात, पूर्व सदस्य, राज्यसभा (Video Credit; ETV Bharat)

SFI ने पीएचडी सत्र 2026-27 के प्रॉस्पेक्टस के आधार पर आरक्षण से जुड़ा आंकड़ा पेश किया. संगठन के मुताबिक, कुल 711 सीटों में आरक्षण के निर्धारित अनुपात के हिसाब से ST वर्ग के लिए लगभग 53 सीटें होनी चाहिए थीं, जबकि प्रॉस्पेक्टस में केवल 38 सीटें विज्ञापित की गई हैं. इसी तरह, SC वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से लगभग 106.65 सीटें होनी चाहिए थीं, लेकिन केवल 103 सीटें विज्ञापित की गईं. SFI का कहना है कि इस तरह SC वर्ग के लिए करीब चार सीटें कम दिखाई गई हैं. संगठन ने दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित आरक्षण में भी कमी का आरोप लगाया है. गोपिका ने बताया कि इस श्रेणी में भी लगभग 18.5 सीटों का अंतर सामने आया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आरक्षण के नियमों के अनुसार सीटों की संख्या की समीक्षा करे और कम विज्ञापित की गई सीटों के बारे में जानकारी दे.गोपीका ने बताया कि संगठन ने 29 सितंबर को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत भेजी थी. शिकायत में आरक्षण के नियमों के कथित उल्लंघन और पीएचडी सीटों के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा उठाया गया था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 8 अक्टूबर को JNU के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर शिकायत पर कार्रवाई करने या अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया था. SFI का आरोप है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर विश्वविद्यालय की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद आयोग ने रिमाइंडर भेजकर सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा. संगठन के मुताबिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी उसकी शिकायत पर संज्ञान लिया है. SFI ने आरोप लगाया कि दोनों आयोगों में मामला उठाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक उसे कोई जानकारी नहीं दी है.SFI ने आरक्षण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को समझाने के लिए JNU के सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स का उदाहरण दिया. संगठन के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पीएचडी दाखिले के पहले चरण में पांच सीटें विज्ञापित की गई थीं. इनमें दो सीटें सामान्य श्रेणी (UR), एक EWS, एक OBC और एक SC वर्ग के लिए थी. गोपिका ने बताया कि इस चरण में तीन सामान्य श्रेणी के छात्रों और एक OBC छात्र को दाखिला मिला. EWS श्रेणी में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आने के कारण संगठन के अनुसार उस सीट को सामान्य श्रेणी में बदल दिया गया, जबकि SC श्रेणी की सीट खाली रह गई. संगठन का आरोप है कि अगले चरण में खाली रह गई SC सीट को उसी आरक्षित श्रेणी में विज्ञापित करने के बजाय सामान्य श्रेणी की सीट के रूप में दिखाया गया. गोपिका ने सवाल उठाया कि अगर आरक्षित श्रेणी की कोई सीट खाली रह जाती है, तो उसे अगले दाखिला चरण में उसी श्रेणी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए.SFI ने पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया में सीटों को छोटे-छोटे समूहों में बांटने पर भी सवाल उठाए. संगठन ने इसे 'माइक्रो-अलॉटमेंट' का तरीका बताया है. गोपिका ने बताया कि जब किसी सेंटर में सीमित संख्या में सीटें होती हैं तो उन्हें JRF और NET जैसी श्रेणियों में बांट दिया जाता है. इसके बाद प्रत्येक छोटे समूह में आरक्षण की गणना करने पर SC और ST वर्ग के लिए सीटों की संख्या शून्य तक पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि साल में दो बार दाखिले की प्रक्रिया होने से सीटों का यह विभाजन और बढ़ जाता है. इससे कई सेंटरों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक भी सीट विज्ञापित नहीं हो पाती. SFI का दावा है कि मौजूदा पीएचडी दाखिला प्रक्रिया में करीब 29 सेंटर ऐसे हैं, जहां SC और ST उम्मीदवारों के लिए कोई सीट विज्ञापित नहीं की गई है. संगठन ने सवाल उठाया कि जब किसी सेंटर में आरक्षित वर्ग के लिए सीट ही नहीं होगी, तो उस वर्ग के छात्रों को दाखिले के लिए समान अवसर कैसे मिलेगा.SFI ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पीएचडी दाखिले के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि उस दौरान 197 सीटें खाली रह गई थीं. संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय ने उसे इन खाली सीटों का पूरा श्रेणीवार विवरण नहीं दिया है. गोपिका ने बताया कि यदि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं और उन्हें अगले दाखिला चक्र में बैकलॉग सीट के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो आरक्षण के तहत मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण की रोस्टर व्यवस्था में यह दर्ज किया जाता है कि किस श्रेणी के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं और कौन सी सीट खाली रह गई है. इसके आधार पर खाली सीटों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है. SFI का आरोप है कि JNU में पीएचडी दाखिले के दौरान ऐसी प्रभावी रोस्टर व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है. संगठन ने मांग की है कि विश्वविद्यालय खाली और बैकलॉग सीटों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे.SFI ने बताया कि संगठन ने 23 सितंबर को सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदन देकर शैक्षणिक सत्र 2025-26 और 2026-27 के पीएचडी दाखिले से संबंधित जानकारी मांगी थी. इसमें श्रेणीवार विज्ञापित सीटों, दाखिले और खाली रह गई सीटों का विवरण शामिल था. संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय ने मांगी गई जानकारी को अधिक मात्रा में होने का हवाला देते हुए पूरा डेटा उपलब्ध नहीं कराया और कार्यालय आकर जानकारी लेने को कहा. गोपिका ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय को लगता है कि आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है तो उसे श्रेणीवार आंकड़े सार्वजनिक करने और आयोगों को जवाब देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए.SFI ने कहा कि आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर आयोगों में शिकायत लंबित होने के बावजूद JNU प्रशासन ने पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. संगठन के मुताबिक, इंटरव्यू 1 नवंबर से शुरू होने हैं. SFI की मांग है कि दाखिले की प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ाने से पहले सीटों के आंकड़ों की समीक्षा की जाए और आरक्षण से जुड़ी कथित विसंगतियों को दूर किया जाए. संगठन ने UGC के 2018 के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए आरक्षित श्रेणियों की खाली सीटों को भरने के लिए विशेष भर्ती या दाखिला अभियान चलाने की मांग की.