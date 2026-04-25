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प्रयागराज में शादी का झांसा देकर पहले शारीरिक संबंध बनाए फिर मार डाला

प्रयागराज: प्रयागराज में शादी का झांसा देकर, पहले शारीरिक संबंध बनाने, फिर हत्या करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपी सहित भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या: एसएचओ फूलपुर शेषधर पांडे के अनुसार, संदलपुर गांव में 23 अप्रैल को मिली 20 वर्षीय युवती के शव के मामले में, पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, पुलिस के मुताबिक, युवती के प्रेमी ने ही युवती की गला दबाकर हत्या की थी, यह बात, तब सामने आई, जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि युवती का एक युवक मोनिश से करीब डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो लड़की के घर वालों को मंजूर नहीं था.

युवती का डेढ़ वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा: इस डेढ़ वर्षो के बीच लड़की के घर वालों ने लड़के की पिटाई भी की थी, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी और दोनों का मिलना जुलना जारी रहा, शेषधर पांडे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जब जांच करना शुरू किया, तो पता चला कि मोनिश पटेल ने युवती से शादी करने की बात कही थी लेकिन बाद में वह मुकरने लगा.

इस दौरान, मोनिश की शादी कहीं और तय हो गई, 22 अप्रैल को घर से कुछ दूरी पर दोनों मिले, तब लड़की ने शादी का दबाव बनाया और अपने प्रेग्नेंट होने की बात कही, जिससे मोनिश के होश उड़ गए, युवती ने मोनिश से कहा कि अगर शादी नहीं करेगा तो वह मामला दर्ज कराएगी, मोनिश ने इस से डर कर युवती की हत्या कर दी