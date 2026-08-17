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रायपुर में सेक्सुअल साइकोपैथ अरेस्ट: अकेली महिलाओं का साइकिल से करता था पीछा

पकड़ा गया शातिर आरोपी अकेली जा रही महिलाओं को टारगेट किया करता था. महिलाओं को निशाना बनाने के लिए आरोपी साइकिल से उसका पीछा करता था. पुलिस ने 8 से ज्यादा टीमें बनाकर 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर आरोपी पुलिस की पकड़ में आया. इसके पहले भी पकड़ा गया आरोपी महिला से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है. आरोपी को 10 साल की जेल भी हुई थी. मुजगहन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103 BNS के तहत कार्रवाई की है.

रायपुर: रायपुर कमिश्नरेट के मुजगहन थाना इलाके की पुलिस ने आज देवेंद्र कुमार साहू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया. मुजगहन थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दिया करता था.आरोपी के खिलाफ मुजगहन थाने में महिला की हत्या सहित मारपीट की 2 घटनाओं की शिकायत दर्ज है.

एडिशनल कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले ने कहा, "मुजगहन थाना क्षेत्र में 21 जुलाई 2026 को पुलिस ने महिला की डेडबॉडी बरामद की थी. डेडबॉडी मिलने के बाद कमिश्नरेट पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुट गई थी. क्राइम टीम और मुजगहन पुलिस टीम संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी. सैकड़ो सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के साथ ही कॉल डिटेल भी निकाला गया. इसके साथ ही पुलिस ने जेल से छूटे हुए आरोपियों के भी रिकॉर्ड की जांच की. आखिरकार लंबी जांच और तलाश के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. देवेंद्र साहू नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया."

आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद महिला की हत्या कर दी थी. पकड़ा गया आरोपी इसके पहले भी दुष्कर्म छेड़छाड़ जैसी वारदात को अंजाम दे चुका था. मुजगहन थाने के साथ ही आरोपी के खिलाफ टिकरापारा थाने में भी मामला दर्ज था. जिस पर उसको सजा भी मिली थी. पकड़ा गया आरोपी आदतन दुष्कर्म करने का आरोपी है. यह रायपुर कमिश्नरेट के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है: अमित तुकाराम कांबले, एडिशनल कमिश्नर, रायपुर

न्यू स्वागत विहार के पास मिली थी डेड बॉडी

पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2026 को मुजगहन थाना अंतर्गत न्यू स्वागत विहार के पास स्थित एक खाली प्लाट में एक महिला का डेडबॉडी मिली थी. जिसके बाद एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाने की संयुक्त टीम के साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की. महिला के आंख के ऊपर चोट के निशान और शरीर के अन्य स्थानों पर खरोच के निशान थे.

सेजबहार की पीड़िता ने दर्ज कराया था केस

मुजगहन थाना अंतर्गत दूसरी घटना 5 अगस्त 2026 की रात्रि में सेजबहार की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक कि वह अपने घर जा रही थी. इसी दौरान सेजबहार स्थित बेकरी दुकान के पास पीछे से एक अज्ञात युवक आया और उसने पीड़िता को अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी. बाद में उसे धक्का देकर गिरा दिया था. आरोपी पीड़िता के साथ गलत काम करना चाहता था लेकिन महिला के शोर मचाने पर वो भाग गया.





आदतन अपराधी है आरोपी देवेंद्र

मुजगहन पुलिस के मुताबिक आरोपी देवेंद्र कुमार साहू रायपुर का ही रहने वाला है और अविवाहित है. अक्सर महिलाओं को अकेले देखकर उनका साइकिल से पीछा किया करता था. आरोपी किसी भी महिला को अकेले जाते हुए देखता था तो उसका पीछा करता था.

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