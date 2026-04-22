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शरीर की परेशानी दूर करने का झांसा देकर महिला से अनाचार, फिर तस्वीर भी की वायरल, ढोंगी निर्मल बाबा गिरफ्तार

दुष्कर्म केस में ढोंगी निर्मल बाबा को पामगढ़ पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पामगढ़ पुलिस थाना में 11 अप्रैल को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि के समय एक बाबा पद यात्रा करते हुए गांव गांव जा रहा था. वह खुद को चमत्कारी बताते हुए समस्या को दूर करने का दावा करता था. बाबा से मिलने के लिए पीड़िता भी अपनी सहेली के साथ पहुंची.

जांजगीर-चांपा: निर्मल बाबा नाम के ढोंगी बाबा को पामगढ पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है, ढोंगी बाबा पर चमत्कार से शरीर का दुख दर्द दूर करने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप है. साथ ही फेक आईडी से सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपलोड कर महिला को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है. महिला की रिपोर्ट पर पामगढ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

प्रसाद खिलाकर अपने साथ ले गया

पीड़िता ने बताया कि पद यात्रा कर रहे बाबा से मिलने के लिए वह अपनी सहेली के साथ 26 मार्च को गई थीं. बाबा ने पहले उसका हाथ देखा और परेशानी को गिनाया. इलाज का भरोसा दिलाते हुए बाबा ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया. इसके बाद पामगढ़ क्षेत्र के बाजार में बुलाकर पीड़िता को प्रसाद दिया और अपने साथ चलने के लिए बहकाया.

मैहर तक ले गया आरोपी

आरोपी बाबा के बहकावे में आकर महिला भी उसके साथ बिलासपुर गईं और वहां से ट्रेन में सवार होकर मध्य प्रदेश के मैहर पहुंची. आरोपी निर्मल बाबा महिला को मैहर के होटल में ले गया, जहां उसके शरीर के दुख दर्द को दूर करने के लिए इलाज करने का बहाना बनाया और महिला के साथ जबरदस्ती कई बार अनाचार किया.

फिर करने लगा ब्लैकमेल

1 अप्रैल को महिला को बिलासपुर में छोड़कर आरोपी खुद फरार हो गया. महिला किसी तरह अपने घर पहुंची तो आरोपी बाबा उसे फिर से मोबाइल से संपर्क कर परेशान करता रहा. इससे परेशान होकर महिला ने नंबर ब्लॉक कर दिया तो आरोपी ने फेक आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल कर दी.

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गिरफ्तारी

महिला की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने मामला गंभीरता से लिया और आरोपी की तलाश में साइबर पुलिस के साथ पामगढ़ पुलिस को जांच के निर्देश दिए. पुलिस की टीम ने 21 अप्रैल को धर्मशाला हिमांचल प्रदेश में दबिश दी और आरोपी को हिरासत में लिया.