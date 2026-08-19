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शारीरिक शोषण करने के बाद नाबालिग को बेचा, खरीदार निकला 'फरिश्ता', पीड़िता को परिवार से मिलाया

चंबा: हिमाचल प्रदेश से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. मामला चंबा जिले का है. आरोप है कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा, फिर उसे घुमाने के बहाने बद्दी ले जाकर एक युवक को बेच दिया. इस सनसनीखेज मामले ने समाज और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख दिया है.

डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा ने बताया, "इस मामले का खुलासा होने पर आरोपी फरार है. बहरहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है".

चंबा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक सिरफिरे युवक ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पहले शादी का झूठा झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया. बाद में भी लगातार पीड़िता को जान से मारने की धमकियां देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. मासूम छात्रा की जिंदगी तब और भयानक मोड़ पर पहुंच गई, जब 27 जुलाई 2026 को आरोपी उसे घुमाने का बहाना बनाकर बद्दी ले गया. वहां पहुंचते ही आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया और उस पर वेश्यावृत्ति के दलदल में उतरने का दबाव बनाने लगा.