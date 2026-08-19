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शारीरिक शोषण करने के बाद नाबालिग को बेचा, खरीदार निकला 'फरिश्ता', पीड़िता को परिवार से मिलाया

चंबा जिले से किशोरी का शारीरिक शोषण कर उसे बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

चंबा में नाबालिग को बेचने का मामला
चंबा में नाबालिग को बेचने का मामला (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 7:50 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. मामला चंबा जिले का है. आरोप है कि चुराह विधानसभा क्षेत्र के एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा, फिर उसे घुमाने के बहाने बद्दी ले जाकर एक युवक को बेच दिया. इस सनसनीखेज मामले ने समाज और इंसानियत दोनों को झकझोर कर रख दिया है.

डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा ने बताया, "इस मामले का खुलासा होने पर आरोपी फरार है. बहरहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है".

चंबा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक सिरफिरे युवक ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पहले शादी का झूठा झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया. बाद में भी लगातार पीड़िता को जान से मारने की धमकियां देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. मासूम छात्रा की जिंदगी तब और भयानक मोड़ पर पहुंच गई, जब 27 जुलाई 2026 को आरोपी उसे घुमाने का बहाना बनाकर बद्दी ले गया. वहां पहुंचते ही आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया और उस पर वेश्यावृत्ति के दलदल में उतरने का दबाव बनाने लगा.

आरोपी की हैवानियत यहीं नहीं रुकी. 8 अगस्त को उसने उस बेबस नाबालिग को एक अनजान व्यक्ति के हाथों बेच दिया, लेकिन कहते हैं कि अंधेरे के बाद भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है. जिस अजनबी को पीड़िता बेची गई थी, वह दरिंदा न निकलकर एक फरिश्ता साबित हुआ.

जब डरी-सहमी बच्ची ने रोते हुए अपनी दर्दभरी आपबीती उस व्यक्ति को सुनाई, तो उसका दिल पसीज गया और फिर उस व्यक्ति ने इंसानियत दिखाते हुए तीसा पुलिस स्टेशन से संपर्क साधा. बहरहाल, पुलिस और उस अजनबी शख्स की सतर्कता से अब जहां नाबालिग को सकुशल छुड़ाकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है.

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