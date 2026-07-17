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नाबालिग यौन शोषण मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार; वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

अमरोहा: जनपद अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र से खाकी की छवि को झकझोर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. आदमपुर थाने से पहले ही निलंबित चल रहे सिपाही अनुराग तोमर पर एक नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.

मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. दरअसल, पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की मां ने अपने बेटे के साथ हुई कथित घटना की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और सामने आए वीडियो के आधार पर रहरा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही अनुराग तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को डॉक्टरों परीक्षण के लिए भेज दिया है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, जिससे सभी तथ्य स्पष्ट हो सकें.

जानकारी के अनुसार, आरोपी अनुराग तोमर बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र के गांव शाहपुर बड़ोली का निवासी है. वह वर्ष 2015 बैच का सिपाही है और पूर्व में आदमपुर थाने में तैनात रहा था. बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका था.

उधर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो की सत्यता क्या है और क्या इस मामले में किसी अन्य बच्चे के साथ भी कोई अपराध हुआ है. यदि जांच में अन्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.