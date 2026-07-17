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नाबालिग यौन शोषण मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार; वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की मां ने अपने बेटे के साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई थी.

नाबालिग के यौन शोषण मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार;
नाबालिग के यौन शोषण मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार; (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:03 PM IST

4 Min Read
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अमरोहा: जनपद अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र से खाकी की छवि को झकझोर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. आदमपुर थाने से पहले ही निलंबित चल रहे सिपाही अनुराग तोमर पर एक नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है.

मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है. दरअसल, पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की मां ने अपने बेटे के साथ हुई कथित घटना की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और सामने आए वीडियो के आधार पर रहरा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही अनुराग तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

पुलिस ने पीड़ित नाबालिग को डॉक्टरों परीक्षण के लिए भेज दिया है. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, जिससे सभी तथ्य स्पष्ट हो सकें.

जानकारी के अनुसार, आरोपी अनुराग तोमर बागपत जिले के बड़ौत क्षेत्र के गांव शाहपुर बड़ोली का निवासी है. वह वर्ष 2015 बैच का सिपाही है और पूर्व में आदमपुर थाने में तैनात रहा था. बताया जा रहा है कि लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका था.

उधर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो की सत्यता क्या है और क्या इस मामले में किसी अन्य बच्चे के साथ भी कोई अपराध हुआ है. यदि जांच में अन्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अमरोहा एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया है कि इस मामले में जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है. सभी वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी और सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी. मामला जांच के अधीन है. आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही होगी. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

उधर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की भी पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि वीडियो की सत्यता क्या है और क्या इस मामले में किसी अन्य बच्चे के साथ भी कोई अपराध हुआ है. यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मामले में अमरोहा एएसपी अखिलेश भदोरिया ने बताया है कि इस मामले में जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है. सभी वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

मामला जांच के अधीन है. आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही होगी. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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