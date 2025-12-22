ETV Bharat / state

बिहार में मासूम से अप्राकृतिक यौनाचार, 8 रुपये का लालच देकर घटना को अंजाम

बेतिया: बिहार के बेतिया में एक नाबालिग बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर हैरान हो गए. उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था. डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि इसके साथ क्या हुआ है. चिकित्सक ने बिना देर किए बच्चा को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

रुपये देकर घटना को अंजाम: शर्मसार करने वाला यह मामला जिले के लौरिया थानाक्षेत्र के एक गांव का है. परिजनों के अनुसार बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है. गांव के ही एक 20 साल का युवक बच्चे को 8 रुपये दिया था. इसके बाद उसे बहला फुसलाकर बगीचे में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया.

जीएमसीएच रेफर: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्चा को उसके घर छोड़ दिया. कुछ देर के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गयी. उसने पिता को रोते हुए आपबीती सुनाई कि उसे दर्द हो रहा है. बच्चे की हालत देख आनन-फानन में स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया. जहां डॉ अफरोज आलम ने प्राथमिकी उपचार कर जीएमसीएच रेफर कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी. परिजनों के आवेदन मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की. छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है. लौरिया थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.