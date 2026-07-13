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कुचामन में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से लाते थे लड़कियां

डीएसटी-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और देह व्यापार नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ.

कुचामन होटल पर पुलिस का छापा
कुचामन होटल पर पुलिस का छापा (ETV Bharat Kuchmancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 8:41 PM IST

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डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन सिटी में खुफिया एजेंसियों की सूचना पर डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात एक निजी होटल पर दबिश देकर अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में तीन बांग्लादेशी महिलाएं, बिहार की एक युवती, होटल संचालक और देह व्यापार में संलिप्त तीन युवकों सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बाहरी महिलाओं से देह व्यापार: जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि सीआईडी, डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की. होटल में बाहरी महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था. आरोपियों पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA एक्ट), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विदेशी नागरिकों से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. विदेशी महिलाओं की नागरिकता, प्रवेश और दस्तावेजों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर की जा रही है.

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डेगाना रेड से खुली कड़ी: एसपी के अनुसार कुछ दिन पहले नागौर डीएसटी ने डेगाना क्षेत्र के एक होटल पर छापा मारा था, जहां एक बांग्लादेशी महिला समेत अन्य युवतियां पकड़ी गई थीं. पूछताछ में कुचामन में सक्रिय इसी नेटवर्क की जानकारी मिली. इसी इनपुट पर खुफिया एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाई और रविवार रात संयुक्त टीम ने होटल पर छापा मारा. मौके पर तीन बांग्लादेशी महिलाओं और बिहार निवासी एक युवती को पकड़ा गया, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली से सीकर और जयपुर के रास्ते कुचामन लाया गया था.

सात घंटे चली कार्रवाई: छापेमारी के बाद टीम सात घंटे तक होटल में रही. मौके से मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, विदेशी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए. सोमवार को कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और जांच प्रभावित न हो, इसलिए पूरे मामले को मीडिया से गोपनीय रखा गया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत लाकर दिल्ली में उनकी पहचान बदल दी जाती थी. इसके बाद उन्हें राजस्थान समेत अन्य राज्यों में देह व्यापार के लिए भेजा जाता था. डेगाना और कुचामन में बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद नागौर के अलावा उदयपुर सहित अन्य जिलों में भी ऐसे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है.

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एसपी ने दी चेतावनी: एसपी ने चेतावनी दी कि जिले में किसी भी होटल या परिसर में अवैध गतिविधियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. यदि संपत्ति अवैध गतिविधियों से अर्जित आय से बनी है तो उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि मानव तस्करी या देह व्यापार की कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचनार्थी की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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