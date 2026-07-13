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कुचामन में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से लाते थे लड़कियां

डीडवाना-कुचामन: जिले के कुचामन सिटी में खुफिया एजेंसियों की सूचना पर डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात एक निजी होटल पर दबिश देकर अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई में तीन बांग्लादेशी महिलाएं, बिहार की एक युवती, होटल संचालक और देह व्यापार में संलिप्त तीन युवकों सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बाहरी महिलाओं से देह व्यापार: जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि सीआईडी, डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की. होटल में बाहरी महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था. आरोपियों पर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA एक्ट), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विदेशी नागरिकों से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. विदेशी महिलाओं की नागरिकता, प्रवेश और दस्तावेजों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर की जा रही है.

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डेगाना रेड से खुली कड़ी: एसपी के अनुसार कुछ दिन पहले नागौर डीएसटी ने डेगाना क्षेत्र के एक होटल पर छापा मारा था, जहां एक बांग्लादेशी महिला समेत अन्य युवतियां पकड़ी गई थीं. पूछताछ में कुचामन में सक्रिय इसी नेटवर्क की जानकारी मिली. इसी इनपुट पर खुफिया एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाई और रविवार रात संयुक्त टीम ने होटल पर छापा मारा. मौके पर तीन बांग्लादेशी महिलाओं और बिहार निवासी एक युवती को पकड़ा गया, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली से सीकर और जयपुर के रास्ते कुचामन लाया गया था.