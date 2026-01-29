प्रयागराज में एक महीने के अंदर पकड़ा गया दूसरा सेक्स रैकेट; 8 युवक-युवतियां गिरफ्तार
इससे पहले कीडगंज इलाके में ही पुलिस ने 4 युवतियों और 5 युवकों को किया था गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 1:49 PM IST
प्रयागराज : शहर के कीडगंज इलाके मे एक फिर सेक्स रैकेट पकड़ा गया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोरा कब्रिस्तान के पास एक गली में रोज कुछ युवक-युवतियां आती हैं. पुलिस ने पहले गोपनीय जांच की, जिसमे सेक्स रैकेट चलने की बात सही पाई गई. इसके बाद कीडगंज थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मकान पर छापा मारा. रेड पड़ते ही सभी इधर-उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया. पुलिस ने 4 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस सेक्स रैकेट को चलाने में और कितने लोग शामिल हैं.
बता दें कि इससे पहले भी कीडगंज पुलिस ने एक किराये के मकान में सेक्स रैकेट का खुलासा किया था. इस बार पकड़ी गई युवतियां और युवक प्रयागराज के ही हैं. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है. इलाके में सेक्स रैकेट पिछले कई दिनों से चल रहा था. इलाके के लोगों को शक हुआ तो पुलिस क़ो सूचना दी गई
एसीपी राजीव यादव के मुताबिक, रेड में कीडगंज पुलिस के साथ मौके पर गए थे. पकड़े गए युवक-युवतियों से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को कीडगंज थाना क्षेत्र में ही सेक्स रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चार युवतियों और पांच युवकों को गिरफ्तार किया था. युवतियों में दो प्रयागराज और दो अन्य वाराणसी व पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. मकान के अंदर से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई. मकान नोएडा डेवलेपमेंट अथॉरिटी में तैनात महिला आईएएस अफसर का बताया गया. हालांकि, मकान किराए पर दिया गया था.
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया था. अब एक महीने के अंदर यह दूसरा मामला सामने आया है. अब ताजा मामले में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सेक्स रैकेट को चलाने में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
