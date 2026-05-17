ETV Bharat / state

कानपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा; किराये के मकान पर पुलिस ने की छापेमारी, एक युवती और तीन युवक हिरासत में

कानपुर : रावतपुर पुलिस ने केशव पुरम स्थित एक मकान में स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से एक युवती और तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर रही है.

एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. बरामद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने छापा मारा और मौके पर मौजूद चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है.