कानपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा; किराये के मकान पर पुलिस ने की छापेमारी, एक युवती और तीन युवक हिरासत में
एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 6:02 PM IST
कानपुर : रावतपुर पुलिस ने केशव पुरम स्थित एक मकान में स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से एक युवती और तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर रही है.
एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. बरामद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने छापा मारा और मौके पर मौजूद चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है.
उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद छापेमारी में कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई है. जिसकी जांच की जा रही है. उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. इसमें तीन से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.
पड़ोसियों का आरोप है कि पिछले करीब तीन महीनों से यहां देर रात युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता था. इससे पहले भी कई बार पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो जाते थे. जांच में सामने आया है कि यह मकान केशव पुरम निवासी एक कारोबारी का है, जो वर्तमान में अपने परिवार के साथ पनकी में रहते हैं. उन्होंने करीब तीन महीने पहले ही यह मकान किराए पर दिया था.
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