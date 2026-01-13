ETV Bharat / state

अलीगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक सामग्री बरामद, होटल मालिक सहित 15 आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़: यूपी में अलीगढ़ पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में संचालित एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मंगलवार को स्काईवे और मैराकी होटल से छापामारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें आठ पुरुष और सात युवती शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान दोनों होटलों से कई लोग आपत्तिजनक हालत में पाए गए. मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना बन्ना देवी में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि चौहान कॉम्प्लेक्स में स्थित स्काईवे होटल और मैराकी होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. सूचना की पुष्टि के बाद योजना बनाकर छापा मारा गया. जिसमें सामने आया कि दोनों होटलों में व्यावसायिक रूप से देह व्यापार कराया जा रहा था.

पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का मुख्य अभियुक्त रविंद्र है. स्काईवे और मैराकी होटल रविंद्र और राहुल के बताए जा रहे हैं, जबकि शुभम शर्मा इन होटलों में पार्टनर है. पुलिस का कहना है कि ये तीनों होटल के मालिक हैं और बाकी गिरफ्तार आरोपी इनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे. पकड़ी गई युवतियां भी इसी नेटवर्क की हिस्सा थीं, जिन्हें ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाता था. सभी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल से शराब, बड़ी मात्रा में यौन शक्तिवर्धक गोलियां, लैपटॉप, सीडी, 58 हजार रुपये नकद, 17 मोबाइल फोन, दो आगंतुक रजिस्टर, पांच एटीएम कार्ड, एक कार, कोड स्कैनर, स्वाइप मशीन, 35 विजिटिंग कार्ड और दो आधार कार्ड समेत कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं. पुलिस का मानना है कि होटल में डिजिटल और नकद दोनों माध्यमों से लेनदेन किया जा रहा था.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल व चैट्स की भी जांच भी की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि देह व्यापार का यह नेटवर्क ऑनलाइन या ऐप के जरिए तो संचालित नहीं हो रहा था. पुलिस को शक है कि यह रैकेट सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं हैं. इसके तार दूसरे शहरों व राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं.