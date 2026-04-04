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प. बंगाल की युवती को कानपुर में देह व्यापार में धकेला; आरोपी गिरफ्तार, होटलों में छापेमारी

होटल में रजिस्टर चेक करती पुलिस टीम. ( Photo Credit: Police Commissionerate Kanpur )

कानपुर: पुलिस ने शहर में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. पश्चिम बंगाल की युवती की शिकायत पर छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने बंगाल की युवती को नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया था. ADCP शिवा सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं? इसकी गहराई से जांच हो रही है. पुलिस को अंदेशा है कि यह गिरोह बड़े स्तर पर सक्रिय हो सकता है. इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. शिकायत के बाद कार्रवाई: अपर पुलिस आयुक्त शिवा सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहने वाले दादा नाम के व्यक्ति और कानपुर के रोहित वर्मा ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था.