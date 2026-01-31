काशी में प्रसिद्ध मंदिर के सामने जिस्मफरोशी का धंधा; तीन महिलाएं और दो ग्राहक गिरफ्तार

ETV Bharat / state

एसीपी अपूर्व पांडेय ने बताया कि शिकायत नंबर पर सूचना मिली थी कि विजय लक्ष्मी गेस्ट हाउस में देह व्यापार हो रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:54 PM IST

वाराणसी: वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए संवाद नंबर जारी किया था. इस पर मिली सूचना के आधार पर दूसरी बार SOG-2 की टीम ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. एसीपी अपूर्व पांडेय ने बताया कि यह देह व्यापार वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर और संकट मोचन मंदिरी के बीच मार्ग में प्रसिद्ध त्रिदेव मंदिर के सामने गेस्ट हाउस में हो रहा था. पुलिस ने तीन महिला, दो ग्राहकों और मैनेजर को गिरफ्तार किया है.

गेस्ट हाउस में देह व्यापार की शिकायत मिली: एसीपी अपूर्व पांडेय ने बताया कि वाराणसी भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिदेव मंदिर के पास स्थित विजय लक्ष्मी गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार का शनिवार को एसओजी टीम ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया. विजय लक्ष्मी गेस्ट हाउस त्रिदेव मंदिर के समीप एक सकरी गली में स्थित है. गेस्ट हाउस में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं.

जानकारी देते एसीपी अपूर्व पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

एसओजी टीम ने पुष्टि के बाद छापा मारा: एसीपी ने कहा कि एसओजी टीम ने सूचना के आधार पर शनिवार को अचानक छापेमारी की. तीन युवतियों, दो पुरुषों और गेस्ट हाउस के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है. विजय लक्ष्मी गेस्ट हाउस में देह व्यापार हो रहा था. सूचना की पुष्टि के बाद एसओजी टीम-2 और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस के कमरों से तीन युवतियां और दो युवक आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए.

रैकेट के दूसरे लोगों का सुराग ढूंढ रही पुलिस: एसीपी ने बताया कि सभी आरोपियों को भेलूपुर थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों, ग्राहकों और नेटवर्क के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है.

