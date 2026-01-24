ETV Bharat / state

बनारस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 युवती सहित पांच गिरफ्तार

चार युवतियां और एक ग्राहक मिला: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सीपी संवाद नंबर जारी किया था. इस पर शिकायत मिली कि कैंट थाना क्षेत्र के कुंजविहार कालोनी में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है. सूचना पर SOG 2 टीम मौके पर पहुंची, तो वहां हड़कंप मच गया.

वाराणसी : वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने संवाद टेलीफोन नंबर जारी किया है. इसका असर अब दिखने लगा है. इसके तहत वाराणसी पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस दौरान चार युवती सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं.

इस दौरान रूम के स्थिति सही नहीं थी और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया. मौके से चार युवतियां मिलीं और एक ग्राहक भी था. सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस को चकमा देकर संचालक फरार: मौका पाते ही संचालक फरार हो गया. पुलिस संचालक की तलाश कर रही है. पुलिस मकान मालिक और जिस्मफरोशी करने वाले गिरोह के सदस्यों का पता लगा रही है. वाराणसी मुख्यालय एसीपी अपूर्व पांडे ने बताया कि सीपी संवाद नंबर पर एक सूचना मिली कि कुंज विहार कॉलोनी में देह व्यापार किया जा रहा है. इसके तहत यहां छापामारी की गई.

जिस्मफरोशी के खिलाफ बड़ा एक्शन: एसीपी अपूर्व पांडे ने कहा कि वाराणसी पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इन अड्डों पर कड़ी कार्रवाई की. कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों की शिकायतों और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ये छापा मारा गया.

