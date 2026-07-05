ETV Bharat / state

मथुरा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश; देह व्यापार में संलिप्त 6 महिलाएं 7 पुरुष गिरफ्तार, होटल मालिक फरार

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित दो होटलों पर पुलिस का एक्शन.

मथुरा में सेक्स रैकेट का खुलासा.
मथुरा में सेक्स रैकेट का खुलासा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित होटलों में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने दो होटल से 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिसमें 6 महिलाएं 7 पुरुष शामिल हैं. होटल में पकड़े गए लोग आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे. साथ ही मौके से शराब और बीयर की बोतलें भी बरामद की गई हैं. होटल मालिक की तलाश की जा रही है.

बताया जा रहा है कि वीकेंड हॉली डे पर दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से कुछ लोग यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित होटलों में लुत्फ लेने पहुंचते थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो टीमें बनाकर राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित दो होटलों पर रेड की. यहां से 13 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके पर से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया.




महावन क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित दो होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर रविवार को पुलिस टीम ने रेड डाली तो सांवरिया और रॉयल होटल से छह महिलाएं सात पुरुष गिरफ्तार किए गए. सभी लोग आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे. पकड़े गए लोगों के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया है. होटल मालिकों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

TAGGED:

SEX REKECT
SEX RACKET BUSTED
सेक्स रैकेट
MATHURA CRIME
MATHURA SEX RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.