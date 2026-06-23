ETV Bharat / state

जींद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तीन महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार, होटल संचालक के खिलाफ FIR

जींद पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीन महिलाओं तथा होटल संचालक समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया.

Sex racket busted in Jind
Sex racket busted in Jind (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: सोमवार को जींद पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजकीय महिला महाविद्याल के निकट चल रहे होटल एव रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर तीन महिला तथा तीन युवकों को काबू किया है. सिविल लाइन थाना पुलिस तीन महिलाओं तथा संचालक समेत छह लोगों के खिलाफ वेश्यावृति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूछताछ कर रही है.

जींद में सेक्ट रैकेट का भंडाफोड़: सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राजकीय महिला महाविद्यालय के निकट गली में महादेव रेस्टोरेंट तथा होटल में बाहर से लड़कियां लाकर वेश्यावृति करवाई जाती है. सूचना के आधार पर डीएसपी रिषभ सोढ़ी के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया. योजना के मुताबिक पुलिस ने फर्जी ग्राहक बना कर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी को भेजा. रेट तय होने के साथ इशारा मिलने पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की.

तीन महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार: जींद पुलिस के मुताबिक होटल के अंदर बने कमरों में तीन महिलाएं तथा एक युवक संदिग्ध हालात में पाए गए. छानबीन में सामने आया कि श्याम नगर निवासी संजय रेस्टोरेट होटल को चला रहा था. जो रोहतक रोड निवासी सुनील के साथ मिल कर वेश्यावृत्ति करवाता था. बाहर से लड़कियां लाकर उनसे होटल में वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी.

होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज: सिविल लाइन थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया "सिविल लाइन थाना पुलिस ने होटल संचालक संजय, उसके साथ सुनील तथा संदिग्ध हालात में मिले युवक तथा तीनों महिलाओं के खिलाफ वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. वेश्यावृत्ति की शिकायत मिलने पर रेस्टोरेंट होटल पर छापेमारी की गई थी. जहां से तीन महिलाओं समेत छह लोगों को काबू किया है. जिसमें होटल संचालक भी शमिल है. आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है."

ये भी पढ़ें- सिरसा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने होटल से तीन युवतियों समेत 6 लोग हिरासत में लिया

TAGGED:

SEX RACKET BUSTED IN JIND
JIND POLICE ARRESTED 6 ACCUSED
जींद में सेक्ट रैकेट का भंडाफोड़
जींद होटल में सेक्ट रैकेट
SEX RACKET BUSTED IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.