ETV Bharat / state

जींद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, तीन महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार, होटल संचालक के खिलाफ FIR

जींद: सोमवार को जींद पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजकीय महिला महाविद्याल के निकट चल रहे होटल एव रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर तीन महिला तथा तीन युवकों को काबू किया है. सिविल लाइन थाना पुलिस तीन महिलाओं तथा संचालक समेत छह लोगों के खिलाफ वेश्यावृति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूछताछ कर रही है.

जींद में सेक्ट रैकेट का भंडाफोड़: सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राजकीय महिला महाविद्यालय के निकट गली में महादेव रेस्टोरेंट तथा होटल में बाहर से लड़कियां लाकर वेश्यावृति करवाई जाती है. सूचना के आधार पर डीएसपी रिषभ सोढ़ी के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया. योजना के मुताबिक पुलिस ने फर्जी ग्राहक बना कर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी को भेजा. रेट तय होने के साथ इशारा मिलने पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की.

तीन महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार: जींद पुलिस के मुताबिक होटल के अंदर बने कमरों में तीन महिलाएं तथा एक युवक संदिग्ध हालात में पाए गए. छानबीन में सामने आया कि श्याम नगर निवासी संजय रेस्टोरेट होटल को चला रहा था. जो रोहतक रोड निवासी सुनील के साथ मिल कर वेश्यावृत्ति करवाता था. बाहर से लड़कियां लाकर उनसे होटल में वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी.