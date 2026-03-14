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हरिद्वार में सैक्स रैकेट का भंडाफोड़, दो पुरुष, एक महिला गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री बरामद

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने एक मकान में छापेमारी कर अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. मौके से टीम मौके से दो पुरुष और एक महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक युवती को भी छुड़ाया है. जिससे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था. मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है.

पुलिस के अनुसार, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित हृदय विहार कॉलोनी, सलेमपुर में एक मकान में कुछ महिलाएं व पुरुष अनैतिक देह व्यापार का कार्य कर रहे हैं. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद करते हुए दो पुरुष व एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से एक युवती को मुक्त कराया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इरफान और सोफियान हैं, जिनके

कब्जे से चार मोबाइल फोन, देह व्यापार से प्राप्त 3000 रूपये की धनराशि और एक वैगन आर कार भी बरामद हुई है.

आरोप है कि आरोपी किराए के मकान में कई दिनों से अनैतिक देह व्यापार कर रहे थे. इन अवैध गतिविधियों से आसपास के लोगों को भी परेशानी हो रही थी. मामला संज्ञान में आते ही हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम का गठन किया. शनिवार को मकान पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान मकान के अंदर आरोपी आपत्तिजनक हालत में पाए गए.