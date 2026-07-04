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फतेहाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 महिलाएं और तीन युवक हिरासत में, पुलिस ने FIR दर्ज की

फतेहाबाद की 4 मरला कॉलोनी स्थित रोज कैफे में पुलिस ने देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा किया. 7 महिलाएं और तीन युवक मौजूद मिले.

FATEHABAD SEX RACKET BUSTED
FATEHABAD SEX RACKET BUSTED (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 4, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
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फतेहाबाद: शहर की 4 मरला कॉलोनी स्थित रोज कैफे में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा किया. डीएसपी संजय कुमार और महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब तीन घंटे तक कैफे की गहन जांच की. छापेमारी के दौरान कैफे में तीन छात्राएं, चार विवाहित महिलाएं और तीन युवक मौजूद मिले.

फतेहाबाद में सेक्ट रैकेट का भंडाफोड़: डीएसपी संजय कुमार के मुताबिक छात्राओं के बैग की जांच की गई, तो उनमें किताबें मिली. जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए महिला थाना ले जाया गया. बाद में उनके परिजनों को बुलाकर छात्राओं और दो युवकों को छोड़ दिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि कैफे के जरिए बाहरी महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जाता था. मौके पर कैफे संचालक दीपक गोस्वामी मौजूद नहीं मिला, जबकि काउंटर पर बैठा अजय कुमार पुलिस के हाथ लगा.

फतेहाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 महिलाएं और तीन युवक हिरासत में, पुलिस ने FIR दर्ज की (ETV Bharat)

कैफे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज: डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच के दौरान मिली चार महिलाओं में एक रतिया, एक हिसार तथा दो पंजाब के अमृतसर और मानसा जिले की रहने वाली हैं. पुलिस के अनुसार इनमें से कुछ महिलाएं रतिया में किराये पर रह रही थीं और यहीं से उन्हें कैफे में लाया जाता था.

7 महिलाएं और तीन युवक हिरासत में: ग्राहकों से मिलने वाली रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को दिया जाता था, जबकि शेष राशि को कैफे संचालक दीपक गोस्वामी और उसका सहयोगी अजय कुमार आपस में बांटते थे. महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

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