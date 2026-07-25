ETV Bharat / state

फरीदाबाद में स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी, हिरासत में 7 महिलाएं, एक अपने साथ बच्ची भी लाई

फरीदाबाद पुलिस ने नमस्ते फैमिली स्पा में करीब 6 घंटे तक छापेमारी की. हिरासत में 7 महिलाएं, एक अपने साथ बच्ची भी लाई.

Sex racket busted in Faridabad
Sex racket busted in Faridabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 25, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: एनआईटी-5 स्थित रेलवे रोड पर संचालित नमस्ते फैमिली स्पा में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 घंटे तक छापेमारी की. पुलिस को काफी समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि स्पा सेंटर में देह व्यापार कराया जा रहा है और यहां नशा बेचे जाने की गतिविधियां भी संचालित होती हैं. इसी सूचना के आधार पर दोपहर करीब 1 बजे एनआईटी थाना पुलिस और महिला थाना एनआईटी की टीम ने संयुक्त रूप से स्पा सेंटर पर छापा मारा.

स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा: पुलिस ने स्पा सेंटर पहुंचते ही पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इसके बाद स्पा सेंटर के सभी कमरों की तलाशी ली गई और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई. करीब 6 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर में मौजूद सभी महिलाओं को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने वहां काम करने वाले एक युवक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

फरीदाबाद में स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी (ETV Bharat)

7 महिलाओं को हिरासत में लिया: जांच के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से कुल 7 महिलाओं को हिरासत में लिया, जिनमें 5 युवतियां और 2 महिलाएं शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से एक महिला अपने साथ 8 से 9 साल की बच्ची को भी लेकर आई थी. पुलिस बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े सभी तथ्यों की भी जांच कर रही है.

दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड बरामद: छापेमारी के दौरान पुलिस को स्पा सेंटर से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, जिन्हें कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया है. इसके अलावा स्पा सेंटर के रजिस्टर, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं. अब इन रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि स्पा सेंटर का संचालन कब से हो रहा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है.

देह व्यापार की आशंका: प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि स्पा सेंटर में महिलाओं से देह व्यापार कराया जाता था. वहीं, यहां नशा बेचे जाने की सूचना भी पुलिस को मिली थी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: एनआईटी थाना प्रभारी महावीर ने बताया कि "यह पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. करीब 6 घंटे चली रेड के बाद हिरासत में ली गई 5 युवतियों, 2 महिलाओं और एक युवक से पूछताछ की जा रही है. स्पा संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें- कैथल के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस की रेड में पकड़े गए युवक-युवती, करनाल-नरवाना से बुलाया गया था

ये भी पढ़ें- हिसार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में 18 महिलाएं, पुलिस ने दो होटल पर की छापेमारी

TAGGED:

SEX RACKET BUSTED IN FARIDABAD
NAMASTE FAMILY SPA FARIDABAD
फरीदाबाद सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
नमस्ते फैमिली स्पा फरीदाबाद
SEX RACKET BUSTED IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.