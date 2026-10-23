ETV Bharat / state

देहरादून में सैक्स रैकेट का पर्दाफाश, महिला समेत 4 गिरफ्तार, जानिए कैसे खुला भेद

देहरादून में सैक्स रैकेट का पर्दाफाश ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संस्कृति लोक कॉलोनी की लेन नंबर-1 स्थित एक मकान में किराये पर कमरा लेकर देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मकान में औचक छापेमारी की. इस दौरान एक कमरे में महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जबकि दूसरे कमरे में दो अन्य महिलाएं मौजूद थीं.