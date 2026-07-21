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बूंदी में देह व्यापार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश: बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 21 गिरफ्तार

इस रैकेट में महिलाएं बाहर से बुलाई गई थीं और पूरे नेटवर्क के माध्यम से कथित रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा था.

Sex racket busted in Bundi
आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 8:33 AM IST

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बूंदी: पुलिस ने देवपुरा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. बोगस ग्राहक भेजकर पुष्टि करने के बाद पुलिस ने मकान पर दबिश देकर मुख्य संचालक सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया. मौके से 14 पुरुष और बाहर से लाई गईं 7 महिलाओं को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने तलाशी में 3 डिजिटल भुगतान मशीनें, नकदी, मोबाइल फोन, कार, बाइक और एक लोडिंग टेम्पो जब्त किया. सभी आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है. इसे जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

बूंदी पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी ने बताया कि देवपुरा क्षेत्र स्थित एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय लोगों की ओर से मिली सूचनाओं पर पुलिस ने पहले गोपनीय स्तर पर निगरानी रखी. इसके बाद एक बोगस ग्राहक को मौके पर भेजकर शिकायतों का सत्यापन कराया गया. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस की विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मकान पर दबिश दी.

पढ़ें: कुचामन में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से लाते थे लड़कियां

पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टीम ने मकान के भीतर मौजूद लोगों को घेरकर हिरासत में लिया. जांच के बाद मुख्य संचालक सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 14 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं. महिलाएं बाहर से बुलाई गई थीं और पूरे नेटवर्क के माध्यम से कथित रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा था.

डिजिटल पेमेंट से भी होता था भुगतान: दबिश के दौरान पुलिस को मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले. तलाशी में तीन डिजिटल भुगतान मशीनें, नकदी, कई मोबाइल फोन, एक कार, एक मोटरसाइकिल तथा एक लोडिंग टेम्पो बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डिजिटल माध्यमों से भी भुगतान लिया जाता था. डीएसपी अनिल जोशी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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21 ACCUSED ARRESTED
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ACTION UNDER THE PETA ACT
SEX RACKET BUSTED IN BUNDI

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