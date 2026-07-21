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बूंदी में देह व्यापार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश: बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 21 गिरफ्तार

आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: पुलिस ने देवपुरा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. बोगस ग्राहक भेजकर पुष्टि करने के बाद पुलिस ने मकान पर दबिश देकर मुख्य संचालक सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया. मौके से 14 पुरुष और बाहर से लाई गईं 7 महिलाओं को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने तलाशी में 3 डिजिटल भुगतान मशीनें, नकदी, मोबाइल फोन, कार, बाइक और एक लोडिंग टेम्पो जब्त किया. सभी आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है. इसे जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. बूंदी पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी ने बताया कि देवपुरा क्षेत्र स्थित एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. स्थानीय लोगों की ओर से मिली सूचनाओं पर पुलिस ने पहले गोपनीय स्तर पर निगरानी रखी. इसके बाद एक बोगस ग्राहक को मौके पर भेजकर शिकायतों का सत्यापन कराया गया. सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस की विशेष टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मकान पर दबिश दी. पढ़ें: कुचामन में देह व्यापार रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी युवतियों समेत 8 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से लाते थे लड़कियां