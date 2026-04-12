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OYO होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़; एटा में तीन युवतियां रेस्क्यू की गईं, होटल मैनेजर गिरफ्तार

एटा : जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित एक OYO होटल में छापेमारी कर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने शनिवार देर रात होटल से तीन युवतियों को रेस्क्यू किया है. पुलिस ने होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने होटल को सीज कर दिया है. होटल के कमरों की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक समान मिला है. इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई.



सीओ सिटी कृतिका सिंह के मुताबिक, पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान सीओ सिटी कृतिका सिंह, नायब तहसीलदार सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी और महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा.



छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तीन युवतियों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक महिला पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है, जबकि अन्य यूपी के अलग-अलग जिलों की निवासी हैं. होटल के कमरों की तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक समान मिला है. इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है. उन्होंने बताया कि होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.





होटल मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज : इस मामले में होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि होटल को सीज कर दिया गया है.



