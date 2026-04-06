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पुलिस ने होटल में सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 24 से 30 साल की लड़कियों को किया रेस्क्यू

होटल में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है.

होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट
होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: सदर पुलिस थाना ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोटा के बैहण क्षेत्र में संचालित एक निजी होटल में देह व्यापार के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर पंजाब राज्य से संबंध रखने वाली तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया है. इनमें एक महिला अमृतसर और दो महिलाएं तरनतारन की बताई जा रही हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह राणा ने किया. उन्हें गुप्त सूत्रों से लंबे समय से इस होटल में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी. सूचना की पुष्टि होते ही उन्होंने पुलिस टीम के साथ योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा और मौके पर कार्रवाई को अंजाम दिया. दबिश के दौरान होटल में मौजूद महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया. पुलिस ने रविवार रात को ही उनका मेडिकल परीक्षण करवाया और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनके बयान दर्ज किए गए.आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को वन स्टॉप सेंटर हमीरपुर में रखा गया है, जहां उनकी सुरक्षा और काउंसलिंग सुनिश्चित की जा रही है. रेस्क्यू की गई महिलाओं की उम्र 24,29 और 30 साल है.

कैसे होटल तक पहुंची तीनों महिलाएं

बताया जा रहा है कि पुलिस की अचानक कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया. आरोप है कि छापेमारी के दौरान होटल संचालकों ने कथित रूप से पुलिस को गुमराह करने और मामले को दबाने के लिए सांठ-गांठ का प्रयास किया. हालांकि थाना प्रभारी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें फटकार लगाई. स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त होटल में काफी समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं और इस संबंध में कई बार पुलिस को शिकायतें भी दी गई थी. अब सवाल ये है कि इन महिलाओं को किसने पंजाब से हमीरपुर स्थित इस होटल तक पहुंचाया.

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

वहीं, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 'इस मामले में पंजाब राज्य से संबंधित तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है. मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'

लंबे समय से चल रही थी अनैतिक गतिविधियां

पुलिस के अनुसार होटल में लंबे समय से इस प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही थी. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है, ताकि इस तरह के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके.

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