अलीगढ़ के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़; होटल संचालक सहित तीन गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों के अनुसार होटल में चल रही गतिविधियों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:44 AM IST
अलीगढ़: जिले के लोधा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करते हुए होटल संचालक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार कार्रवाई 11 अगस्त की रात चिकावटी मोड़ स्थित होटल आरएन सेवा सदन के पास की गई.
मौके से 24,750 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन, एक कार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. इस मामले में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार के नेतृत्व में लोधा पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में होटल संचालक शिवम कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी महाली नगला, धनीपुर मंडी, थाना गांधीपार्क, अलीगढ़ शामिल है.
दूसरा आरोपी रवि शंकर पुत्र कालीचरन निवासी अमरौली, थाना जवां, अलीगढ़ है, जो वर्तमान में दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में रह रहा था. तीसरे आरोपी की पहचान पुनित नंदन पुत्र राम स्वरूप कुशवाहा निवासी जरेया, थाना सासनीगेट, हाथरस के रूप में हुई है.
#AligarhPolice— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) August 12, 2026
क्षेत्राधिकारी गभाना व थाना लोधा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 265/2026 धारा 3(1)/4(1)/5(1)d/6(1)b/7(2)a अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम व धारा 143 (2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को 24750/-रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 कार व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार करने… pic.twitter.com/qYVMqLLuX2
पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने बताया कि होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद टीम ने कार्रवाई की. तलाशी और पूछताछ के दौरान आरोपियों को पकड़ा गया तथा मौके से नकदी, मोबाइल फोन, कार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई.
बरामदगी के आधार पर थाना लोधा में मुकदमा संख्या 265/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिवम कुमार के खिलाफ गांधी पार्क थाने में पॉक्सो और आईटी एक्ट समेत एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है. वहीं पुनित नंदन के खिलाफ हाथरस के सासनी कोतवाली में वर्ष 2024 का एक मामला दर्ज बताया गया है.
पुलिस इन मामलों की भी जांच कर रही है. कार्रवाई में सीओ गभाना महेश कुमार, लोधा प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अभिमन्यु सिंह समेत पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल शामिल रहीं.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार होटल में चल रही गतिविधियों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामग्री की जांच कर नेटवर्क से जुड़े संभावित लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. नेटवर्क की जांच भी जारी है.
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