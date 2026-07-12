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वाराणसी के होटल में सेक्स रैक्ट का भंडाफोड़, पांच युवतियां और दो संचालक गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से लाई गई थी लड़कियां

वाराणसी : सिगरा थाना क्षेत्र के मलदहिया स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान 5 युवतियों और 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है. चार युवतियों को पश्चिम बंगाल से लाकर कथित रूप से देह व्यापार कराया जा रहा था. मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है.

क्षेत्रीय लोगों से कई बार शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र के एक होटल में अनैतिक देह व्यापार का संचालन होता है. पुलिस ने सूचना पुष्ट करने के बाद रविवार को अचानक छापेमारी की. होटल में अनैतिक देह व्यापार होता पाया गया. पांच युवतियों को पकड़ा गया है. साथ ही दो संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है.

एसीपी शुभम सिंह ने बताया, पकड़ी गई लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल से लाया गया है. जबरन उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था. स्थानीय लोग क्षेत्र में देह व्यापार के संचालन की शिकायत काफी दिनों से कर रहे थे.