सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से किसानों की तबाही, 500 एकड़ फसल जलमग्न, ओवरफ्लो और टूटे टैंक से खेतों में पानी-पानी

चरखी दादरी: चरखी दादरी के दादरी-दिल्ली बाईपास रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो और स्टोरेज टैंक की टूटती दीवार के कारण चार गांवों के करीब 500 एकड़ खेत पानी में डूब गए. इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और नई बिजाई भी प्रभावित हो रही है. इससे किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं. साथ ही नई फसल की बिजाई भी प्रभावित हो रही है. यह समस्या पिछले 20 वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है. खेतों में जमा गंदा पानी और आसपास मकानों में दरारें किसानों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई हैं.

जल निकासी के नहीं कोई ठोस इंतजाम: किसानों की मानें तो पिछले 20 वर्षों से प्लांट के आसपास की जमीन सेमग्रस्त होती जा रही है और विभाग द्वारा पानी की निकासी के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए. खेतों में जमा गंदा पानी और मकानों में दरारें किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं.

नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2026 तक बनवाने की योजना: दरअसल, जनस्वास्थ्य विभाग ने करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मार्च 2026 तक बनवाने की योजना बनाई है. विभाग का दावा है कि नए प्लांट के निर्माण और मोटरों द्वारा पानी निकालने के इंतजाम से किसानों की समस्या का स्थाई समाधान होगा.