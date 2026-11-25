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घरों मंदिरों में घुसा नाले का पानी, उज्जैन में विकास के नाम पर घोर लापरवाही

उज्जैन में विकास के नाम पर घोर लापरवाही ( Etv Bharat )

उज्जैन : आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में विकास के कार्य जारी हैं, लेकिन कई विकास कार्यों में लापरवाही का खामियाजा आमजन को भगुतना पड़ रहा है. ताजा मामला शहर के इंदिरा नगर का है, जहां सीवर लाइन के कार्य में लापरवाही के चलते एक क्षेत्र में नाले का पानी भर गया.

मामले की जानकारी देते हुए पार्षद (Etv Bharat) सीवर लाइन बिछाने सड़क निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के बीच विभागों और निर्माण एजेंसियों के आपसी समन्वय की कमी अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. शहर के इंदिरा नगर ईदगाह पुलिया क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के दौरान नाला बंद किए जाने से पांच वार्डो का पानी ओवरफ्लो होकर इंदिरा नगर, गांधीनगर सहित आसपास की बस्तियों में घुस गया. हालात ऐसे बने की घरों और मंदिरों के अंदर पानी पहुंच गया.