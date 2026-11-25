घरों मंदिरों में घुसा नाले का पानी, उज्जैन में विकास के नाम पर घोर लापरवाही
सीवर लाइन बिछाने के नाम पर बंद कर दिया नाला, नाला खुलवाने पार्षद ने छुए इंजीनियर के पैर, पार्षद ने निर्माण एजेंसियों पर लगाए गंभीर-आरोप. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:20 AM IST
उज्जैन : आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर में विकास के कार्य जारी हैं, लेकिन कई विकास कार्यों में लापरवाही का खामियाजा आमजन को भगुतना पड़ रहा है. ताजा मामला शहर के इंदिरा नगर का है, जहां सीवर लाइन के कार्य में लापरवाही के चलते एक क्षेत्र में नाले का पानी भर गया.
सीवर लाइन बिछाने सड़क निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के बीच विभागों और निर्माण एजेंसियों के आपसी समन्वय की कमी अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. शहर के इंदिरा नगर ईदगाह पुलिया क्षेत्र में सीवर लाइन डालने के दौरान नाला बंद किए जाने से पांच वार्डो का पानी ओवरफ्लो होकर इंदिरा नगर, गांधीनगर सहित आसपास की बस्तियों में घुस गया. हालात ऐसे बने की घरों और मंदिरों के अंदर पानी पहुंच गया.
नाला खुलवाने पार्षद ने छुए इंजीनियर के पैर
भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि कंपनी के इंजीनियर ने 11 मुखी हनुमान मंदिर के यहां नाला बंद कर दिया था, जिससे वार्ड क्रमांक 16, 7, 6, 5 और 19 का पानी रुक गया. पार्षद के अनुसार संबंधित इंजीनियर से जब नाला बंद करने की अनुमति देने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम पूछा गया तो उसे बताया नहीं गया. विवाद के दौरान इंजीनियर के व्यवहार पर भी पार्षद ने नाराजगी जताई. स्थिति बिगड़ने पर पार्षद ने जनता की परेशानी का हवाला देते हुए इंजीनियर के पैर पड़कर नाला खुलवाने की गुहार लगाई. इसके बाद नाला चालू हुआ और करीब ढाई घंटे में पानी निकासी हो सकी.
विकास कार्यों के बीचे उज्जैन में घोर लापरवाही
भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने खुद उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए हो रहे विकास कार्यों को लेकर सवाल उठा हैं. उन्होंने सड़क चौड़ीकरण, नई सड़कों निर्माण, सीवर नेटवर्क नालो के विकास और यातायात सुविधाओं पर बड़े स्तर पर हो रहे कार्यों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्माण एजेंसियां इन कार्यों में लापरवाही कर रही हैं और किसी की भी जवाबदेही तय नहीं है.
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उन्होंने कहा, '' जब एक सीवर लाइन डालने के लिए नाला बंद कर दिया जाता है तो क्या वैकल्पिक जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना दी जाती है? और क्या निर्माण एजेंसियों के इंजीनियर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं?
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