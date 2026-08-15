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दिल्ली के खानपुर गांव में सीवर संकट, 15 अगस्त पर ग्रामीणों ने किया AAP विधायक का भारी विरोध

खानपुर में जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने किया AAP विधायक का भारी विरोध ( Etv Bharat )