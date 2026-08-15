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दिल्ली के खानपुर गांव में सीवर संकट, 15 अगस्त पर ग्रामीणों ने किया AAP विधायक का भारी विरोध

खानपुर में जलभराव को लेकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी.

खानपुर में जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने किया AAP विधायक का भारी विरोध
खानपुर में जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने किया AAP विधायक का भारी विरोध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2026 at 6:56 PM IST

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नई दिल्ली: देश जहां एक तरफ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली का खानपुर गांव आज बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और भीषण सीवर संकट से जूझ रहा है. इसी क्रम में जब अंबेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय दत्त खानपुर गांव में ध्वजारोहण के लिए पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया और उन्हें झंडा फहराने से रोक दिया. इस दौरान सीवर ओवरफ्लो और घरों तक पहुंच रहे गंदे पानी से त्रस्त स्थानीय निवासियों ने विधायक को घेरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि महीनों से बनी इस गंभीर समस्या पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बने हुए हैं.

खानपुर गांव की गलियों में सीवर का पानी जमा होने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय निवासी भंवर चौधरी का कहना है कि छोटे-छोटे बच्चों को इसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है और लगातार गंदगी और बदबू की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को हो रही है. महिलाओं का कहना है कि घर से निकलकर मंदिर जाना हो, बाजार जाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, हर काम के लिए उन्हें इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है. कई जगह हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे तक पहुंचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

खानपुर में जलभराव को लेकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी विक्की चौधरी के मुताबिक, खानपुर में सीवर की समस्या नई नहीं है, लेकिन नई सीवर लाइन बिछाए जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात सुधरेंगे. लेकिन नई सीवर लाइन पड़ने के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई और सीवर लगातार ओवरफ्लो होता रहा.'' स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन के निर्माण में कथित तौर पर घटिया काम और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं.

खानपुर की समस्या सिर्फ सीवर तक सीमित नहीं है. स्थानीय रोहित चौधरी का कहना है कि बरसात के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है. सीवर का गंदा पानी गलियों में फैलने के बाद रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है और कई बार यही गंदा पानी घरों के अंदर तक पहुंच जाता है. ऐसे में लोगों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो जाती है, एक तरफ घरों में गंदा पानी आने का डर और दूसरी तरफ बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता. और यही वजह है कि 15 अगस्त के दिन लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया.

वहीं, कुक्की चौधरी का कहना है कि उनका विरोध किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए है. लोगों की मांग है कि सीवर की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, नई सीवर लाइन के काम की जांच कराई जाए और अगर निर्माण में किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो.

बता दें कि खानपुर गांव का अपना एक पुराना इतिहास भी है. दक्षिण दिल्ली के पुराने गांवों में गिने जाने वाले खानपुर की पहचान कभी खेती, पशुपालन और ग्रामीण जीवन से रही है. लेकिन दिल्ली के लगातार बढ़ते शहरीकरण ने गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल दी. खेतों की जगह चारों तरफ आबादी बढ़ती गई, सड़कें और कॉलोनियां बनती गईं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव की बुनियादी सुविधाएं उसी रफ्तार से मजबूत नहीं हो पाईं. आज यही पुराना खानपुर आधुनिक दिल्ली के बीच मौजूद होकर भी सीवर जैसी बुनियादी समस्या से जूझ रहा है.

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