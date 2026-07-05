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जेटिंग, सक्शन और ग्रैबर की रोबोटिक तकनीक से होगी सीवर सफाई, राज्य के 35 शहरों को मिलेंगी 100 थ्री-इन-वन मशीनें

रोबोटिक 3 इन 1 मशीन में तीन अलग-अलग तकनीकों को एक ही व्हीकल पर इंस्टॉल किया गया है.

Manual sewer cleaning
सीवर सफाई का मैनुअल काम (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 1:52 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: सीवर और मैनहोल की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार प्रदेश के 35 नगरीय निकायों (यूएलबी) को 100 हाईटेक रोबोटिक थ्री-इन-वन सीवरेज क्लीनिंग मशीनें उपलब्ध कराएगी. इस पर करीब 98.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये मशीनें सक्शन और जेटिंग सिस्टम के साथ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ऑटोमैटिक ग्रैबर का भी काम करेगी. जिससे सीवर की सफाई के लिए किसी कर्मचारी को मैनहोल के अंदर उतरने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

एक मशीन में तीन तकनीक का समावेश: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगवाई जा रही रोबोटिक 3 इन 1 मशीन में तीन अलग-अलग तकनीकों को एक ही व्हीकल पर इंस्टॉल किया गया है. जेटिंग सिस्टम हाई प्रेशर पानी के जरिए सीवर लाइन में जमे कचरे और अवरोध को हटाया जाएगा. फिर सक्शन सिस्टम में पॉवरफुल वैक्यूम पंप से कीचड़, सिल्ट और ठोस अपशिष्ट बाहर निकाला जा सकेगा. वहीं ये मशीन रोबोटिक सिस्टम कैमरों और रोबोटिक आर्म से लैस होगी, जो मैनहोल के अंदर जाकर ग्रैबिंग और निरीक्षण कर सकेगी. इससे कर्मचारियों को जहरीली गैसों और संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकेगा.

Robotic 3-in-1 Sewerage Cleaning Machine
रोबोटिक 3 इन 1 सीवरेज क्लीनिंग मशीन (ETV Bharat File Photo)

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मैनुअल के बजाय मैकेनिकल सफाई को बढ़ावा: सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों को मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा संक्रमण, दम घुटने और डूबने जैसी घटनाओं का भी खतरा बना रहता है. इसी कारण मैनहोल में मानव प्रवेश पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है और मैकेनिकल सफाई को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस योजना का आधार 'प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट-2013' और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं. इन प्रावधानों के तहत सीवर की सफाई को पूरी तरह मशीनीकरण की दिशा में ले जाना अनिवार्य माना गया है. ये पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेशन और वर्कप्लेस सेफ्टी के लक्ष्य को भी मजबूती देगी.

The corporation's old jetting machine
निगम की पुरानी जेटिंग मशीनें (ETV Bharat File Photo)

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तेजी से बढ़ते शहरों की जरूरत के अनुरूप फैसला: उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में बढ़ते सीवर नेटवर्क और बार-बार होने वाले ब्लॉकेज के कारण आधुनिक मशीनों की आवश्यकता बढ़ गई है. नई मशीनें सफाई प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. सरकार ने मशीनों का आवंटन CPHEEO (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation) के मानकों, सीवर नेटवर्क की वास्तविक लंबाई, आबादी और स्थानीय निकायों की जरूरत के आधार पर किया है. योजना के तहत कुल 100 मशीनें प्रदेश के 35 नगरीय निकायों को दी जाएंगी.

इन शहरों को मिलेंगी मशीनें :

शहरप्रस्तावित मशीनें
जयपुर12
कोटा10
जोधपुर 10
बीकानेर07
अजमेर 06
सीकर05
उदयपुर03
भीलवाड़ा 03
अलवर03
पाली03

इसके अलावा श्रीगंगानगर, किशनगढ़, ब्यावर, हनुमानगढ़, धौलपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, हिंडौन, नागौर, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ को दो-दो, जबकि टोंक, गंगापुर सिटी, बारां, जैसलमेर, भीनमाल, भादरा, झालरापाटन, श्रीमाधोपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा को भी आवश्यकता के अनुसार एक-एक मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी.

Overflowing sewer chambers in the city
शहर में उफनते सीवर चेंबर (ETV Bharat File Photo)

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मोबाइल ऐप से होगी निगरानी: इस थ्री-इन-वन मशीन को मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे काम की रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिपोर्ट तैयार करना और ऑपेरशन की निगरानी आसान होगी. सरकारी आकलन के अनुसार एक मशीन की कीमत लगभग 98.96 लाख रुपए है. इस हिसाब से 100 मशीनों की खरीद पर लगभग 98.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस योजना के लागू होने के बाद सीवर सफाई में मानव प्रवेश लगभग खत्म होने की उम्मीद है. बहरहाल, रोबोटिक तकनीक के उपयोग से सफाई कार्य ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा. साथ ही सफाईकर्मियों की जान जोखिम में डालने वाली व्यवस्था की जगह आधुनिक मशीन आधारित सिस्टम विकसित होगा.

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35 CITIES TO RECEIVE 100 MACHINES
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