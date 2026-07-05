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जेटिंग, सक्शन और ग्रैबर की रोबोटिक तकनीक से होगी सीवर सफाई, राज्य के 35 शहरों को मिलेंगी 100 थ्री-इन-वन मशीनें

जयपुर: सीवर और मैनहोल की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार प्रदेश के 35 नगरीय निकायों (यूएलबी) को 100 हाईटेक रोबोटिक थ्री-इन-वन सीवरेज क्लीनिंग मशीनें उपलब्ध कराएगी. इस पर करीब 98.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये मशीनें सक्शन और जेटिंग सिस्टम के साथ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ऑटोमैटिक ग्रैबर का भी काम करेगी. जिससे सीवर की सफाई के लिए किसी कर्मचारी को मैनहोल के अंदर उतरने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

एक मशीन में तीन तकनीक का समावेश: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगवाई जा रही रोबोटिक 3 इन 1 मशीन में तीन अलग-अलग तकनीकों को एक ही व्हीकल पर इंस्टॉल किया गया है. जेटिंग सिस्टम हाई प्रेशर पानी के जरिए सीवर लाइन में जमे कचरे और अवरोध को हटाया जाएगा. फिर सक्शन सिस्टम में पॉवरफुल वैक्यूम पंप से कीचड़, सिल्ट और ठोस अपशिष्ट बाहर निकाला जा सकेगा. वहीं ये मशीन रोबोटिक सिस्टम कैमरों और रोबोटिक आर्म से लैस होगी, जो मैनहोल के अंदर जाकर ग्रैबिंग और निरीक्षण कर सकेगी. इससे कर्मचारियों को जहरीली गैसों और संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकेगा.

रोबोटिक 3 इन 1 सीवरेज क्लीनिंग मशीन (ETV Bharat File Photo)

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मैनुअल के बजाय मैकेनिकल सफाई को बढ़ावा: सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों को मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा संक्रमण, दम घुटने और डूबने जैसी घटनाओं का भी खतरा बना रहता है. इसी कारण मैनहोल में मानव प्रवेश पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है और मैकेनिकल सफाई को बढ़ावा दिया जा रहा है. स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस योजना का आधार 'प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट-2013' और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं. इन प्रावधानों के तहत सीवर की सफाई को पूरी तरह मशीनीकरण की दिशा में ले जाना अनिवार्य माना गया है. ये पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेशन और वर्कप्लेस सेफ्टी के लक्ष्य को भी मजबूती देगी.