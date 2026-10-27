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हरिद्वार की सड़कों पर हादसों वाले ढक्कन! कहीं ऊंचे तो कहीं धंसे सीवर चैंबर, ग्राउंड रिपोर्ट में दावों की पड़ताल

हरिद्वार में कहीं ऊंचे तो कहीं धंसे सीवर चैंबर दे रहे हादसों को न्योता ( PHOTO- ETV Bharat )

रानीपुर मोड़ पर सड़क से ऊंचा सीवर का चैंबर और ऋषिकुल क्षेत्र में मुख्य सड़क में नीचे धंसे हुए चैंबर भी हादसों को न्योता दे रहे हैं. बीती 22 अक्टूबर की रात सीवर चैंबर के ढक्कन से टकराकर युवा कांग्रेस नेता की बाइक टकरा गई थी. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवा कांग्रेस नेता का निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचार चल रहा है. इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस चौकी के बाहर धरना भी दिया है.