हरिद्वार की सड़कों पर हादसों वाले ढक्कन! कहीं ऊंचे तो कहीं धंसे सीवर चैंबर, ग्राउंड रिपोर्ट में दावों की पड़ताल
ईटीवी भारत ने हरिद्वार में सड़कों पर बने सीवर चैंबरों पर ग्राउंड रिपोर्ट की. ऊंचे-नीचे चैंबर हादसों को न्योता दे रहे हैं, रिपोर्ट- सचिन कुमार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 2:12 PM IST
हरिद्वार: शहर की सड़कों पर बने सीवर चैंबर के ढक्कन राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. कहीं ढक्कन सड़क से पांच से छह इंच तक ऊंचे उठे हुए हैं तो कहीं सड़क के साथ ही सीवर चैंबर के ढक्कन भी नीचे धंस गए हैं. सबसे खराब स्थिति हाईवे की सर्विस लेन की है. सड़कों पर जगह-जगह बने ये ऊंचे चैंबर हादसों को न्योता दे रहे हैं. इसके साथ ही सराय बाईपास रोड की सड़क नहीं बनाई जा रही हैं. इस सड़क में बजरी, पत्थर और मिट्टी से राहगीर परेशान हैं.
रानीपुर मोड़ पर सड़क से ऊंचा सीवर का चैंबर और ऋषिकुल क्षेत्र में मुख्य सड़क में नीचे धंसे हुए चैंबर भी हादसों को न्योता दे रहे हैं. बीती 22 अक्टूबर की रात सीवर चैंबर के ढक्कन से टकराकर युवा कांग्रेस नेता की बाइक टकरा गई थी. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवा कांग्रेस नेता का निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचार चल रहा है. इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस चौकी के बाहर धरना भी दिया है.
ईटीवी भारत की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर सड़कों की स्थिति का जायजा लिया. ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि सराय बाईपास रोड से लेकर रानीपुर मोड़, ऋषिकुल देवपुरा मार्ग और उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला व सप्तऋषि क्षेत्र तक सीवर चैंबर के ढक्कन लोगों के लिए परेशानी और दुर्घटना का कारण बने हुए हैं.
रानीपुर मोड़ पर सड़क से ऊंचा ढक्कन बना मुसीबत: हरिद्वार के पॉश इलाके रानीपुर मोड़ पर सीवर चैंबर का ढक्कन सड़क से करीब पांच से छह इंच ऊंचा है. सबसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह ऊंचे उठे ढक्कन हादसों को न्योता दे रहे हैं. यहां से गुजरने वाले व्यापारी और राहगीर परेशान हैं. खासकर दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है. व्यापारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इस चैंबर को ठीक नहीं किया जा रहा है. विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. किसी बड़े हादसे का इंतजार है.
ऋषिकुल से देवपुरा तक सड़क में धंसे चैंबर: ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से देवपुरा चौक तक शहर की मुख्य सड़क पर कई जगह सीवर चैंबर के ढक्कन सड़क के स्तर से नीचे धंसे हुए हैं. मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे भी बने हैं. यह सड़क बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हरकी पैड़ी जाने वाली मुख्य सड़क है. इस सड़क से बस स्टैंड जाने वाली बसों समेत बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं. ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
भूपतवाला और सप्तऋषि में सर्विस लेन की हालत खराब: उत्तरी हरिद्वार के भूपतवाला और सप्तऋषि क्षेत्र में हाईवे की सर्विस लेन पर भी सीवर चैंबर के ढक्कन सड़क से ऊंचे उठे हुए हैं. यहां छह महीने पहले नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था. निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा, पेयजल निगम की गंगा की ओर से नमामि गंगे परियोजना से कार्य हुआ था. सड़क तो बनाई लेकिन सीवर के चैंबर ऊपर उठा दिए गए. कई जगहों पर सर्विस लेन पर वाहनों की आवाजाही के बीच ये ढक्कन दुर्घटना का खतरा बने हुए हैं. स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बीती 22 अक्टूबर की रात कांग्रेस के युवा नेता यहां हादसे का शिकार हो गए थे. देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर उनका उपचार चल रहा है. हालांकि हादसे वाली जगह पर सड़क बनाकर ढक्कन को सड़क के समतल कर दिया है. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है. उन्होंने धरने प्रदर्शन किए और पुलिस को लिखित शिकायत देकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
सराय बाईपास रोड पर आठ महीने से परेशानी: सराय बाईपास रोड की हालत भी बेहद खराब है. पिछले आठ महीने से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों को राहत नहीं मिल रही है. यह सड़क पथरी और लक्सर क्षेत्र के दर्जनों गांवों को हरिद्वार शहर से जोड़ती है. उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन इस सड़क की केवल मरम्मत होती है और बीते मॉनसून से पहले भी इसकी मरम्मत कराई गई थी. लेकिन मॉनसून के बाद यहां सड़क की जगह केवल गड्ढे ही बचे हैं. यहां सड़क पर केवल बजरी डालकर छोड़ दी गई है. इससे उड़ने वाली धूल और मिट्टी से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं बजरी और पत्थरों के कारण वाहन चालकों के साथ हादसों का खतरा बना हुआ है.
शहर में लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है. मुख्य सड़क के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा. तीन सेंटीमीटर तक ऊंचे उठे सीवर के चैंबर सड़क निर्माण के दौरान समतल हो जाएंगे. उससे ऊपर ऊंचे चैंबर ठीक करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा.
-योगेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग-
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा, पेयजल निगम के द्वारा हाईवे की सर्विस लेन को खोदकर सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया गया था. सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़क निर्माण का कार्य भी इसी विभाग के द्वारा किया गया है. संबंधित विभाग ने सर्विस लेन को ठीक करने के लिए 15 नवंबर तक का समय मांगा है. यदि उसके बाद सर्विस लेन को ठीक नहीं किया गया तो एनएचएआई खुद सड़क बनाएगा.
-अतुल शर्मा, इंसिडेंट मैनेजर, एनएचएआई-
सभी विभागों को जिले की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सड़क और एनएच की सर्विस लेन को भी जल्द ठीक किया जाएगा. कुंभ मेले के बजट से सराय बाईपास रोड का निर्माण कराया जाएगा.
-मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार-
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