सीवेरज के गंदे पानी का होगा गुड यूज, महत्वाकांक्षी परियोजना एसटीपी का 50% काम पूरा, जानिए क्या है टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट
कोरबा नगर निगम एनटीपीसी को साढ़े 7 रुपए प्रति लीटर ट्रीटेड वाटर बेचेगा. हर दिन 80 एमएलडी गंदा पानी शहर से निकलता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 6:26 PM IST
कोरबा: सीवरेज के गंदे पानी से होने वाले जल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और हसदेव नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. लगभग 88.50 करोड़ की लागत से प्रगति नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का करीब 50 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है. जबकि एनटीपीसी को औद्योगिक उपयोग के लिए पानी देने के लिए लगभग 211 करोड़ की लागत से प्रस्तावित टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी) के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
एसटीपी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद टीटीपी की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद शहर के 11 बड़े नालों से उत्सर्जित मैले पानी को ट्रीट कर एनटीपीसी को साढ़े 7 रुपए प्रति लीटर की दर से विक्रय किया जाएगा.
80 एमएलडी पानी का प्रतिदिन होगा ट्रीटमेंट
इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर से प्रतिदिन लगभग 80 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) गंदे पानी का वैज्ञानिक तरीके से शोधन किया जाएगा.
प्रतिदिन कोरबा शहर से 80 एमएलडी गंदा पानी उत्सर्जित होता है, जिसे नगर निगम के 11 बड़े नालों के माध्यम से हसदेव नदी में बहाया जाता है. इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह पानी हसदेव नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा. इससे न केवल हसदेव नदी में बिना ट्रीटमेंट सीवरेज जल का प्रवाह रुकेगा, बल्कि ट्रीटेड वाटर का उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जा सकेगा. नगर निगम अधिकारियों के अनुसार एसटीपी निर्माण पूरा होने और सीवरेज नेटवर्क के पूर्ण रूप से जुड़ने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा.
समझिए क्या है टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट
टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज शोधन की उन्नत तकनीक पर आधारित प्रणाली है. इसमें एसटीपी से निकलने वाले उपचारित पानी को अतिरिक्त फिल्ट्रेशन, रासायनिक उपचार और कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है. इस प्रक्रिया के बाद पानी औद्योगिक उपयोग, कूलिंग सिस्टम तथा अन्य गैर-पेय कार्यों के लिए उपयुक्त बन जाता है. कोरबा में प्रस्तावित टीटीपी का मुख्य उद्देश्य उपचारित जल को एनटीपीसी और अन्य ताप विद्युत संयंत्रों को उपलब्ध कराना है, ताकि उद्योगों की जल जरूरत को पूरा किया जा सके. इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बांगो जलाशय के पानी की बचत होगी. वर्तमान में ताप बिजली संयंत्रों में बड़ी मात्रा में ताजा जल का उपयोग किया जाता है.
वाटर प्लस कैटेगरी में दावा कर सकेगा नगर निगम
कोरबा एक प्रमुख औद्योगिक जिला होने के कारण लंबे समय से सीवरेज और जल प्रदूषण की चुनौती से जूझ रहा है. शहर के नालों का पानी ट्रीटेड होने के बाद जलभराव, दुर्गंध और प्रदूषण जैसी समस्याओं में कमी आएगी. इससे शहरी स्वच्छता के स्तर में सुधार होगा और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में भी सुधार होगा.
नगर पालिक निगम कोरबा वाटर प्लस कैटेगरी के लिए पात्र हो जाएगा. वाटर प्लस वाले कैटेगरी में दावा करने वाला कोरबा, प्रदेश का पहला नगर पालिक निगम बनेगा.
परियोजना से जुड़ी फैक्ट फाइल
- एसटीपी लागत : 88.50 करोड़
- एसटीपी प्रगति : 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
- टीटीपी लागत : 211 करोड़ रुपये
- शोधन क्षमता : 80 एमएलडी सीवरेज जल प्रतिदिन
- औद्योगिक उपयोग के लिए जल : लगभग 38 एमएलडी
तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य
इस संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि एसटीपी का 50 फीसदी कार्य लगभग पूरा हो चुका है. नदी में बिछाए जाने वाले पाइप के लिए भी काम चल रहा है. इसके बाद टीटीपी का काम शुरू होगा. पूरी परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद एनटीपीसी को साढ़े 7 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी को बेचा जाएगा, जिसका औद्योगिक उपयोग किया जाएगा. शहर के 11 बड़े नाले से जो मैला पानी, हसदेव नदी में प्रवाहित किया जाता है, वह नहीं किया जाएगा, सभी मैले पानी को एसटीपी में भेजा जाएगा.
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