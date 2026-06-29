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महिला का सिर धड़ से अलग तो युवक का गला रेता, दो सनसनीखेज वारदात से दहला बांका

बांका में दिल दहला देने वाली वारदात ( ETV Bharat )

बांका: बिहार के बांका में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक तरफ जहां एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शौच के लिए गए युवक की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई. पहली घटना जिलेबियामोड़ थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी घटना बेलहर थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने दोनों मामलों में तफ्तीश शुरू कर दी है. महिला का कटा हुआ सिर बरामद: जिले के बेलहर प्रखंड अंतर्गत जिलेबियामोड़ थाना क्षेत्र के डुमरहार गांव के पूर्व स्थित जोर (छोटी नदी) से पुलिस ने एक महिला का कटा हुआ सिर और कुछ दूरी पर एक बोरे में बंद खून से लथपथ कपड़े बरामद किए है. महिला का धड़ बरामद नहीं हो सका है, उसकी तलाश जारी है. महिला का कटा हुआ सिर बरामद (ETV Bharat) ससुराल वालों पर हत्या का आरोप: मृतक महिला की पहचान रांगा गांव निवासी नेफरू पंडित के पुत्र विकास पंडित की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. मृतक के पिता मटिहानी गांव निवासी सुखदेव पंडित और भाई मंटू पंडित ने उसकी पहचान की. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला काटकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया है. "रविवार सुबह ही मैंने बेटी के लापता होने की सूचना मिलने के बाद जिलेबियामोड़ थाना में आवेदन देकर ससुराल वालों पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया था. शाम में सूचना मिली कि डुमरहार गांव के पास जोर किनारे एक महिला का सिर बरामद हुआ है. मौके पर पहुंचने पर देखा कि मेरी बेटी का ही कटा हुआ सिर है."- सुखदेव पंडित, मृतक महिला के पिता पति समेत कई लोग हिरासत में: पुलिस ने मामले में मृतका के पति विकास पंडित, सास विमला देवी और एक नाबालिग ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. थानाध्यक्ष राजू कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.