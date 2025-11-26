ETV Bharat / state

शिमला में कटा हुआ मिला बछड़े का सिर, पुलिस में मामला दर्ज

शिमला में गौवंश का सिर मिलने से हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

शिमला में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर
शिमला में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
शिमला: जिला के नेरवा क्षेत्र में सड़क किनारे एक गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने का मामला सामने आया है. इससे लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है.

स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी. मामला संज्ञान में आते ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के अनुसार 25 नवम्बर की शाम लगभग 4:30 बजे वो अपने घर से अटाल की ओर जा रहे थे, चिञ्चवा से थोड़ा आगे पहुंचे, तो सड़क किनारे एक बछड़े का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ देखा. इसे देखकर तत्काल पुलिस को सूचित किया गया. संदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर गौ-बछड़े का वध किया और सिर को सड़क किनारे फेंक दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना नेरवा में एफआईआर दर्ज की है. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 196, और 299 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है.

एसपी संजीव गांधी के मुताबिक 'मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. आरोपियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. घटनास्थल पर किए गए निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है.'

गौ हत्या पर प्रतिबंध

बता दें कि हिमाचल प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध अधिनियम, 1979 के तहत गौ हत्या पर प्रतबिंध है. इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गाय का वध करने या वध करवाने की अनुमति नहीं है. इसके उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हूं.

ये भी पढ़ें: परिवार छोड़ चुका था मिलने की उम्मीद, चार साल बाद हिमाचल में परिवार से ऐसे मिला बिहार का मनोहर

