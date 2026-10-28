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भिलाई में कटा सिर मिला, पॉलीथीन में भरकर सीवरेज में फेंका

भिलाई क्राइम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: सिविक सेंटर स्थित भिलाई निवास होटल के पीछे नर्सरी इलाके में कटा सिर मिलने से हड़कंप मच गया. सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान बोरी में बंद एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद हुआ. सिर सड़ी गली हालत में था.

भिलाई होटल के पीछे सेप्टिक लाइन जाम होने की शिकायत के बाद ठेका श्रमिक सफाई के लिए पहुंचे थे. सफाई के दौरान कर्मचारियों को पाइप के भीतर पॉलीथिन में लिपटा एक संदिग्ध पैकेट दिखाई दिया. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया. शुरुआत में कर्मचारियों को पैकेट में किसी जानवर का सिर होने का संदेह हुआ. लेकिन खोलकर देखने पर अंदर इंसानी सिर मिलने से उनके होश उड़ गए. तत्काल भिलाई नगर थाने पुलिस को सूचना दी गई.