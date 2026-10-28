भिलाई में कटा सिर मिला, पॉलीथीन में भरकर सीवरेज में फेंका
सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान कर्मचारियों को कटा सिर मिला. तुरंत भिलाई नगर पुलिस को जानकारी दी गई. कोमेंद्र सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 9:03 AM IST
दुर्ग: सिविक सेंटर स्थित भिलाई निवास होटल के पीछे नर्सरी इलाके में कटा सिर मिलने से हड़कंप मच गया. सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान बोरी में बंद एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद हुआ. सिर सड़ी गली हालत में था.
भिलाई होटल के पीछे सेप्टिक लाइन जाम होने की शिकायत के बाद ठेका श्रमिक सफाई के लिए पहुंचे थे. सफाई के दौरान कर्मचारियों को पाइप के भीतर पॉलीथिन में लिपटा एक संदिग्ध पैकेट दिखाई दिया. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया. शुरुआत में कर्मचारियों को पैकेट में किसी जानवर का सिर होने का संदेह हुआ. लेकिन खोलकर देखने पर अंदर इंसानी सिर मिलने से उनके होश उड़ गए. तत्काल भिलाई नगर थाने पुलिस को सूचना दी गई.
भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर पुलिस को आशंका है कि किसी व्यक्ति की हत्या के बाद सिर को यहां लाकर पाइप में फेंका गया होगा.
|जंगल इलाके में मानव अवशेष की जानकारी मिली थी. भिलाई नगर की टीम और एफएसएल की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम किया जा रहा है. जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा. आसपास के थाने क्षेत्र में लापता लोगो की जानकारी जुटाई जा रही है- शोभराज अग्रवाल, दुर्ग शहर एएसपी
फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने के साथ उसके धड़ की तलाश में जुटी है. आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अलग-अलग थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है.