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रुद्रपुर में झाड़ियों में मिला कटा हाथ, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

कटे हाथ मिलने की सूचना पर कोतवाल प्रकाश दानू के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया.

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रुद्रपुर में झाड़ियों में मिला कटा हाथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 5:21 PM IST

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रुद्रपुर: किच्छा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रुद्रपुर बाईपास पर सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में हादसे की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मामला संदिग्ध बना हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति को भी इसकी जानकारी दी गई. एसएसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक साइंस टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

फॉरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद कटे हुए हाथ को सावधानीपूर्वक कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जिसमें एक अहम सुराग हाथ लगा. फुटेज के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ा हादसा हुआ था.

जांच के दौरान पुलिस ने मौके पर जेसीबी मशीन बुलाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीधा कराया. जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कोई दुर्घटना हुई हो सकती है. पुलिस को आशंका है कि इस हादसे में रामवीर नामक व्यक्ति घायल हुआ या उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रामवीर एक इंटरलॉक फैक्ट्री में काम करता था. घटना वाले दिन काम से वापस घर लौट रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंच सका.

इसी आधार पर पुलिस यह मानकर चल रही है कि झाड़ियों में मिला कटा हाथ रामवीर का हो सकता है. हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए डीएनए और अन्य फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है.

मामले को और संदिग्ध बनाते हुए पुलिस को यह भी शक है कि हादसे के बाद किसी ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर शव को दबाने की कोशिश की हो सकती है. इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर खुदाई भी कराई, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. जिससे घटना की सच्चाई सामने आ सके.

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