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गौरीनगर में मवेशियों के कटे सिर बरामद, चिखली पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, धारदार हथियार जब्त

चिखली पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )

राजनांदगांव: चिखली पुलिस और सायबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए, 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि उन्होने मवेशियों के 2 कटे सिर बीच रास्ते पर फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की. पकड़े गए लोगों के पास से चिखली पुलिस ने एक वाहन और धारदार हथियार बरामद किया है. पकड़े गए लोगों पर शक है कि वो मवेशियों का मांस बेच रहे थे. चिखली पुलिस की मानें तो आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है, कि उन्होने मवेशियों के कटे सिर गौरीनगर के निर्माणाधीन अंडरब्रिज और शीतला तालाब में फेंका है. पूछताछ के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

मवेशियों के कटे सिर बरामद चिखली पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर को गौरीनगर के निर्माणाधीन अंडरब्रिज में मवेशी का कटा सिर मिला था. इसके 2 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को गौरीनगर के ही शीतला तालाब से एक और मवेशी का कटा सिर मिला. शिकायत के बाद पुलिस ने चिखली चौकी में केस दर्ज किया. दरअसल, पूरे जिले में नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ मामले में कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने लोगों से कहा भी है कि किसी तरह की अफवाह में न पड़ें.