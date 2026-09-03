ETV Bharat / state

बिहार के किशोर की झारखंड में हत्या, तीन टुकड़ों में मिला शव, प्रेम प्रसंग ने ली जान

गिरिडीह में दहला देने वाली घटना घटी है. प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की जान चली गई है.

Giridih Murder
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के बेंगाबाद के पहाड़पुर गांव में प्रेम प्रसंग ने ऐसी खौफनाक वारदात का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर शव के तीन टुकड़े कर दिए गए. हत्या के बाद लाश को आरोपियों ने अपने घर के पीछे ही दफना दिया. गुरुवार को खोजबीन के दौरान इंसान का कटा पैर मिलने के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ.

बताया जाता है कि इंसान का कटा पैर मिलने की सूचना एसपी डॉ बिमल को मिली. इसके बाद एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, इंस्पेक्टर बमबम कुमार, थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस द्वारा जमीन की खुदाई कर शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान बिहार के बिचकोड़वा थाना क्षेत्र के मोरियाडीह निवासी मथुरा रविदास के 16 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार दास उर्फ कारू दास के रूप में हुई है. मामले में पुलिस ने पहाड़पुर निवासी जगदीश दास, उसकी पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बिहार के किशोर की झारखंड में हत्या (Etv Bharat)

एक साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

परिजनों के अनुसार, मिथुन का जगदीश दास की बेटी के साथ करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग था. आरोप है कि लड़की के बुलाने पर मिथुन रविवार को पहाड़पुर पहुंचा था. इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर घर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई. यह भी बताया कि वे अपने स्तर से उसकी तलाश कर रहे थे. बुधवार को उसके पिता पहाड़पुर पहुंचे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

गुरुवार को दोबारा तलाश के दौरान कटा पैर मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच में जमीन में शव दफन होने का पता चला. बताया जा रहा है कि दफन शव के कुछ हिस्सों को जंगली जानवरों या कुत्तों ने खींचकर बाहर निकाल दिया था. आसपास दुर्गंध फैलने के बाद लोगों को संदेह हुआ. आरोपी के घर के अंदर खून के धब्बे मिलने की बात भी सामने आई है.

पहाड़पुर में तनाव

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी के साथ मारपीट भी की. पुलिस ने स्थिति संभालते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया. घटना को लेकर पहाड़पुर गांव में तनाव की स्थिति बन गई. वहीं मृतक के परिजनों के चीत्कार से घटनास्थल का माहौल गमगीन हो गया. एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आई है. फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और हत्या में प्रयुक्त हथियार समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि हत्या के बाद शव को तीन टुकड़ों में बांट दिया गया था.

यह भी पढ़ें:

पलामू के हुसैनाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

एक रात, तीन वारदात और दहशत, रांची पुलिस ने ऐसे खोला अपराध का राज!

रांची के औघड़ बाबा आश्रम के पास युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

PAHARPUR VILLAGE
MURDER BENGABAD
BIHAR YOUTH MURDER
GIRIDIH POLICE
GIRIDIH MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.