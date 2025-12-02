ETV Bharat / state

ऑपरेशन के दौरान कटी पित्त की नली को मैग्नेट तकनीक से जोड़ा; KGMU के डॉक्टर्स ने किया कमाल

लखनऊ: निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान कटी पित्त की नली को केजीएमयू के डॉक्टर्स ने चुंबक (Magnet) तकनीक से जोड़ दिया. नली को जोड़ने के लिए डॉक्टर्स ने बड़े ऑपरेशन के दर्द से महिला को बचा लिया है. इलाज के बाद महिला का पीलिया कम हो गया है. अब मरीज स्वस्थ्य है.

इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. सौरभ कुमार ने बताया कि सुलतानपुर निवासी 32 वर्षीय महिला को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी. परिवारीजन मरीज को लेकर निजी अस्पताल गए. डॉक्टर ने जांच की और पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी. परिवार ऑपरेशन के लिए राजी हो गया.

निजी हॉस्पिटल में कटी नली: ऑपरेशन के दौरान ही पित्त की नली कट गई. डॉक्टरों ने बताया कि 1000 मरीजों में पांच को ऑपरेशन में यह समस्या हो सकती है. नली कटने से पित्त पेट में जमा होने लगा. धीरे-धीरे खून में भी मिलने लगा. महिला पीलिया की चपेट में आ गई. पेट में दर्द होने लगा.

परिवारीजन मरीज को लेकर केजीएमयू पहुंचे. यहां मेडिसिन विभाग में हेपाटोबिलियरी यूनिट के प्रमुख डॉ. अजय कुमार पटवा ने मरीज को देखा. जरूरी जांच कराई. जांच में पता चला कि पित्त नली पूरी तरह क्षतिग्रस्त और बंद हो चुकी थी.

सामान्य इलाज असफल होने के बाद मरीज को बड़ी सर्जरी (हैपेटिको-जेजुनोस्टोमी) की सलाह दी गई थी. इसमें बार-बार समस्या आने का खतरा रहता है.