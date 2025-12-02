ETV Bharat / state

ऑपरेशन के दौरान कटी पित्त की नली को मैग्नेट तकनीक से जोड़ा; KGMU के डॉक्टर्स ने किया कमाल

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान कटी पित्त की नली को केजीएमयू के डॉक्टर्स ने चुंबक (Magnet) तकनीक से जोड़ दिया. नली को जोड़ने के लिए डॉक्टर्स ने बड़े ऑपरेशन के दर्द से महिला को बचा लिया है. इलाज के बाद महिला का पीलिया कम हो गया है. अब मरीज स्वस्थ्य है.

इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. सौरभ कुमार ने बताया कि सुलतानपुर निवासी 32 वर्षीय महिला को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी. परिवारीजन मरीज को लेकर निजी अस्पताल गए. डॉक्टर ने जांच की और पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन की सलाह दी. परिवार ऑपरेशन के लिए राजी हो गया.

निजी हॉस्पिटल में कटी नली: ऑपरेशन के दौरान ही पित्त की नली कट गई. डॉक्टरों ने बताया कि 1000 मरीजों में पांच को ऑपरेशन में यह समस्या हो सकती है. नली कटने से पित्त पेट में जमा होने लगा. धीरे-धीरे खून में भी मिलने लगा. महिला पीलिया की चपेट में आ गई. पेट में दर्द होने लगा.

परिवारीजन मरीज को लेकर केजीएमयू पहुंचे. यहां मेडिसिन विभाग में हेपाटोबिलियरी यूनिट के प्रमुख डॉ. अजय कुमार पटवा ने मरीज को देखा. जरूरी जांच कराई. जांच में पता चला कि पित्त नली पूरी तरह क्षतिग्रस्त और बंद हो चुकी थी.

सामान्य इलाज असफल होने के बाद मरीज को बड़ी सर्जरी (हैपेटिको-जेजुनोस्टोमी) की सलाह दी गई थी. इसमें बार-बार समस्या आने का खतरा रहता है.

बिना ऑपरेशन जोड़ी नली: डॉ. अजय और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. सौरभ कुमार की टीम ने नई तकनीक अपनाते हुए मैग्नेट से नली जोड़ने का फैसला किया. एक मैग्नेट एंडोस्कोपी से पित्त नली में डाला गया. दूसरा चुंबक इमेज गाइडेंस के जरिए लिवर में सुई से डाला गया.

दो सप्ताह में दोनों मैग्नेट आपस में जुड़ गए. एक नई नली बन गई. जिससे पित्त का प्राकृतिक रास्ता खुल गया. डॉ. अजय ने बताया कि बिना ऑपरेशन नली को जोड़ना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है. इस तकनीक में खतरा कम है. मरीज के जल्दी रिकवर की उम्मीद रहती है.

डॉ. सौरभ कुमार ने कहा इमेज-गाइडेड तकनीक से यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और सटीक है. इमेजिंग से नली जुड़ने की पुष्टि हुई. मरीज का लिवर भी सामान्य है. अब वह पूरी तरह स्वस्थ है.

