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घंटेभर की बारिश में तैरने लगा सासाराम सदर अस्पताल का OPD और ट्रॉमा सेंटर, झील सा दिखा परिसर

भारी बारिश के बाद अस्पताल परिसर में जल जमाव हो गया, लोग घुटनों तक पानी में चलकर सासाराम सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं. पढ़ें खबर

SASARAM SADAR HOSPITAL
जलमग्न हुआ सासाराम सदर अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 8:54 PM IST

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सासाराम: बिहार में मानसून की पहली तेज बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर सासाराम सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी. शनिवार को हुई करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया. अस्पताल परिसर का नजारा किसी झील या तालाब से कम नहीं था. इन हालातों में मरीजों से लेकर डॉक्टर तक को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

अस्पताल परिसर में भारी जल जमाव: दरअसल जिला मुख्यालय स्थित सासाराम सदर अस्पताल में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण परिसर में भारी जल जमाव हो गया. अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर जाने वाले मुख्य मार्ग से लेकर ओपीडी भवन, टीबी केंद्र ,सामान्य वार्ड, ब्लड बैंक तथा सिविल सर्जन कार्यालय परिसर तक पानी ही पानी भर गया. अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजनों को घुटनों तक पानी में चलकर अस्पताल पहुंचना पड़ा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

मरीज, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी परेशान: बारिश के बाद अस्पताल परिसर में जमा पानी की लहरें साफ दिखाई दे रही थी. यहां इलाज कराने आए मरीजों के परिजन अपने-अपने कपड़े संभालते हुए इन मटमैले पानी के बीच से गुजरने को मजबूर दिखे. वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को भी एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

नई समस्या नहीं: स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है, हर वर्ष बारिश के मौसम में सदर अस्पताल जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझता है. इसके बावजूद अब तक स्थाई समाधान नहीं निकाला जा सका है. लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश होते ही पूरा परिसर पानी में डूब जाता है.

स्थाई समाधान निकालने की मांग: स्थानीय शिवजी पासवान ने बताया कि सदर अस्पताल जिले के लाखों लोगों के इलाज का मुख्य केंद्र है, लेकिन यहां की स्थिति बेहद चिंताजनक है. बारिश के बाद अस्पताल परिसर में इतना पानी भर जाता है कि मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द स्थाई समाधान निकालने की मांग की.

SASARAM SADAR HOSPITAL
टखनों तक पानी में चलकर अस्पताल पहुंचते लोग (ETV Bharat)

"ये कोई नई बात नहीं है, हर साल बारीश के मौसम में यहीं हाल होता है. घुटने भर-भर पानी में इस तरह से जाना पड़ता है. मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.सरकार को इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए." - शिवजी पासवान, स्थानीय

निकासी के लिए प्रयास जारी: वही सदर अस्पताल के प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अचानक हुई भारी बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई. पानी की निकासी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को भी इस समस्या से अवगत कराया जाएगा ताकि भविष्य में स्थिति से बचा जा सके.

"अचानक हुई भारी बारिश के कारण अस्पताल परिसर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई. पानी की निकासी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. जल्द ही हालात बेहतर कर लिए जाएंगे."- अजय कुमार गुप्ता, प्रबंधक

कई सवाल खड़े करती स्थिति: बहरहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने इस अस्पताल में जल जमाव की स्थिति कई सवाल खड़े करती है. सदर अस्पताल जैसे संस्थान में अगर बारिश के बाद मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी के बीच से गुजरना पड़े, तो यह व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है. फिलहाल बारिश का पानी अस्पताल परिसर में जमा है और लोग परेशानी झेलने को मजबूर हैं.

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