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लाल पानी, लंबा सफर और अधूरी योजनाएं, कोरिया के इस गांव को कब नसीब होगा साफ जल ?

कोरिया में जल संकट से जीवन बेहाल ( ETV BHARAT )

कोरवापारा के लोगों के लिए यह पोखर ही जीवन का एकमात्र सहारा बन चुका है. ग्रामीण पहले पानी को कपड़े से छानते हैं, फिर उसे बर्तन और गैलनों में भरकर सिर पर ढोते हुए कठिन रास्तों से वापस घर तक लाते हैं. बारिश हो या तपती गर्मी यह संघर्ष रोज जारी रहता है.सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को होती है. सुबह-सुबह पानी लाने निकलने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से साफ पेयजल की मांग की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.

यहां निवासरत संरक्षित जनजाति कोरवा के 13 परिवारों की सुबह किसी उम्मीद से नहीं, बल्कि पानी की तलाश से शुरू होती है. गांव में लगा एकमात्र हैंडपंप लाल रंग का पानी उगलता है, जिसे ग्रामीण पीने योग्य नहीं मानते. मजबूरी में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे-छोटे बच्चे रोजाना आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर पहाड़ी पार करते हैं और गेज नदी किनारे बने एक पोखर से पानी भरकर लाते हैं.

कोरिया : जिला मुख्याल से 15 किलोमीटर दूर कोरिया का सरईगहना कोरवापारा भीषण जल संकट से जूझ रहा है. यहां के निवासियों की सुबह पानी की तलाश से शुरू होती है और शाम पानी के इंतजाम में बीत जाती है. सरईगहना कोरवापारा में प्यास से जिंदगी जंग लड़ रही है. यहां के निवासी आधा किलोमीटर दूर पोखर और नदी किनारे से पानी ढोते हैं और फिर उसी पानी को पीते भी हैं. इस तरह उनकी जिंदगी कट रही है. गांव के लोगों की जल के लिए जद्दोजहद हर घर नल और हर घर जल योजना को मुंह चिढ़ा रही है.

पानी के लिए परेशान होते कोरवापारा के लोग (ETV BHARAT)

अधूरा है जल जीवन मिशन का सपना

केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. लेकिन सरईगहना के इस कोरवापारा तक अब तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है.ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आवेदन और शिकायतें देने के बावजूद न तो नया हैंडपंप लगाया गया और न ही पाइपलाइन बिछाई गई. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योजनाओं का लाभ जमीन पर कब पहुंचेगा?

कोरिया के कोरवा पहाड़ी लोगों का दर्द (ETV BHARAT)

झोपड़ियों में जीवन काटने को मजबूर

कोरवा आदिवासी परिवार आज भी झोपड़ीनुमा घरों में जीवन बिता रहे हैं. बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां आज भी अधूरी हैं. विकास के दावों के बीच यह बस्ती आज भी व्यवस्था की अनदेखी की तस्वीर पेश कर रही है.लोगों का कहना है कि हर बार सरकार बदलती है लेकिन यहां के हालात नहीं बदलते. हर चुनाव में आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी रहती है.

कोरिया में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग (ETV BHARAT)

हम लोग रोज बहुत दूर से पानी लाते हैं. हैंडपंप का पानी लाल आता है, पी नहीं सकते. बच्चों को भी पानी लाने जाना पड़ता है- संध्या कोरवा,ग्रामीण महिला

कोरवापारा में पानी के लिए संघर्ष (ETV BHARAT)

कई बार अधिकारियों को बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई. बरसात में और ज्यादा दिक्कत होती है-संजय कोरवा, ग्रामीण

हम लोग पोखर का पानी कपड़े से छानकर पीते हैं. गांव में साफ पानी मिल जाए तो सबसे बड़ी राहत होगी- शिवा कोरवा, ग्रामीण,घुंघराले बाल

नदी पार कर लाना पड़ रहा पानी (ETV BHARAT)

प्रशासन दे रहा रटा रटाया जवाब

इस बारे में जब ईटीवी भारत ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जल्द पेयजल की समस्या का समाधान करने की बात कही है. इसके बावजूद उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया. कब तक यहां के लोगों को पोखर का गंदा पानी पीना पड़ेगा इसके बारे में नहीं बताया.

मामला संज्ञान में आया है. संबंधित विभाग से चर्चा कर जल्द पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके-मोहित पैकरा,अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया

जब सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और जल संकट खत्म करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, तब आखिर कोरिया जिले के इस कोरवापारा तक शुद्ध पानी क्यों नहीं पहुंच पाया? यह सबसे बड़ा सवाल है. जिला प्रशासन भी सिर्फ आश्वासन दे रहा है. धरातल पर कार्य होता नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में क्या इन 13 परिवारों की प्यास यूं ही पहाड़ और पोखर के भरोसे बुझती रहेगी. या फिर जिम्मेदार विभाग तेज रफ्तार में तुरंत कोई कार्य करेगा.