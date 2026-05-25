दक्षिणपुरी में पानी का हाहाकार, लोग छुट्टियां लेकर भर रहे पानी, जल्द समाधान की मांग
भीषण गर्मी के बीच पानी की यह किल्लत पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड से जल्द समाधान की मांग की है.
Published : May 25, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पानी का संकट अब लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगा है. पिछले करीब एक महीने से इलाके के हज़ारों लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो गए हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घरों में कई-कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है. महिलाओं का कहना है कि पानी की कमी की वजह से उन्हें अपने दफ्तरों में जाकर नहाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में पानी उपलब्ध नहीं है.
दक्षिणपुरी में पानी का हाहाकार
स्थीनीय निवासी एक महिला का कहना है कि पिछले एक महीने से इलाके में पानी नहीं आ रहा है. इलाके का कुछ हिस्सा ऊंचाई पर है और कुछ हिस्सा निचले इलाके में पड़ता है, जिसकी वजह से कई घरों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. लोगों को रोज़ाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक और महिला रेनू ने कहा कि पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा. मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से दूसरी जगहों से पानी भरकर लाना पड़ता है. बुज़ुर्ग होने के बावजूद रोज़ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
दिल्ली जल बोर्ड से जल्द समाधान की मांग
स्थीनीय निवासी एक महिला रेखा ने कहा कि पिछले एक महीने से इलाके में पानी नहीं आ रहा, जबकि पिछले 15-20 दिनों से हालात और भी खराब हो गए हैं. पहले थोड़ा बहुत पानी आ जाता था, लेकिन अब सप्लाई पूरी तरह बंद है. हम मौजूदा विधायक के ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिला. जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड पर डाल दी गई.
एक और महिला ने कहा कि पानी के संकट ने लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह प्रभावित कर दी है. लोग अपने दफ्तरों से छुट्टियाँ लेकर पानी भरने को मजबूर हैं. कई महिलाओं को अपने मायके जाना था, लेकिन घर में पानी की समस्या की वजह से वे नहीं जा सकीं. लगातार बढ़ते जल संकट से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड से जल्द समाधान की मांग की है. लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच पानी की यह किल्लत उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रही है.
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