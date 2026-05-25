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दक्षिणपुरी में पानी का हाहाकार, लोग छुट्टियां लेकर भर रहे पानी, जल्द समाधान की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में पानी का संकट अब लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगा है. पिछले करीब एक महीने से इलाके के हज़ारों लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो गए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घरों में कई-कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है. महिलाओं का कहना है कि पानी की कमी की वजह से उन्हें अपने दफ्तरों में जाकर नहाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में पानी उपलब्ध नहीं है.

दक्षिणपुरी में पानी का हाहाकार

स्थीनीय निवासी एक महिला का कहना है कि पिछले एक महीने से इलाके में पानी नहीं आ रहा है. इलाके का कुछ हिस्सा ऊंचाई पर है और कुछ हिस्सा निचले इलाके में पड़ता है, जिसकी वजह से कई घरों तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है. लोगों को रोज़ाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक और महिला रेनू ने कहा कि पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा. मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से दूसरी जगहों से पानी भरकर लाना पड़ता है. बुज़ुर्ग होने के बावजूद रोज़ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.