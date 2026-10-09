दो किलोमीटर का सफर और ढाई घंटे की सजा! फोरलेन पर ट्रकों का कब्जा, एंबुलेंस तक महाजाम में फंसी
बक्सर-पटना फोरलेन पर चुरामनपुर से सिंडिकेट गोलंबर तक भीषण जाम लगने से दो किलोमीटर का सफर तय करने में ढाई घंटे लग रहे. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 9, 2026 at 10:30 AM IST
बक्सर: बक्सर-पटना फोरलेन पर चुरामनपुर से सिंडिकेट गोलंबर के बीच इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. चार लेन की सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें लगने से दो किलोमीटर का सफर तय करने में ढाई घंटे तक लग रहे हैं. विपरीत लेन में दौड़ती गाड़ियां, फंसी स्कूल बसें और रास्ता तलाशती एंबुलेंस आम दृश्य बन गए हैं. स्थानीय लोग सुरक्षा और व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं.
चार लेन पर मजबूरी का कानून
फोरलेन का काम व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करना था, लेकिन भारी वाहनों की भीड़ ने व्यवस्था को बिगाड़ दिया है. छोटे वाहन जाम में फंस रहे हैं और चालक मजबूरन विपरीत लेन में घुस रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है. औद्योगिक थाना क्षेत्र के चिकित्सक डॉ. एसएन सिंह और स्थानीय युवा प्रशांत तिवारी ने लेन अनुशासन न होने और भारी वाहनों पर नरमी बरतने की शिकायत की है.
"हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया चालकों पर कार्रवाई होती है, लेकिन सड़क पर भारी वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही को नियंत्रित करने में वैसी सख्ती क्यों दिखाई नहीं देती?"-प्रशांत तिवारी, स्थानीय युवा
एक साल पहले सफल रहा था नियंत्रण प्रयोग
लगभग एक साल पहले पुलिस कप्तान शुभम आर्य की पहल पर टोल प्लाजा से ट्रकों को नियंत्रित तरीके से एक-एक कर छोड़ने का प्रयोग किया गया था. इससे भीड़ कम हुई और राहत मिली थी. स्थानीय लोगों का सवाल है कि सफल रही इस व्यवस्था को स्थायी क्यों नहीं बनाया गया और नियमित निगरानी क्यों नहीं हो रही.
दुर्घटनाओं के आंकड़े और आरोप
स्थानीय समाजसेवी कृष्णा शर्मा के अनुसार जनवरी से अब तक फोरलेन वाले हिस्से में 100 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने कुछ बालू कारोबारियों के वाहनों को प्राथमिकता दिए जाने का आरोप भी लगाया है. इन आंकड़ों और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.
ट्रैफिक डीएसपी का जवाब
ट्रैफिक डीएसपी से संपर्क करने पर उन्होंने जाम न होने की बात कही. लेकिन जाम की तस्वीर सरकारी नंबर पर भेजने के बाद थाना प्रभारी को मौके पर भेजा गया और पुलिसकर्मियों को कतारें हटाने में मशक्कत करनी पड़ी.
जनप्रतिनिधि भी जाम में फंसे
सरपंच संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौबे को भी दो किलोमीटर का रास्ता तय करने में ढाई घंटे लगे. गाड़ी आगे न बढ़ने पर उन्होंने वाहन किनारे खड़ा कर पैदल निकलना बेहतर समझा. स्कूली बच्चे, मरीज, नौकरीपेशा और कामगार सभी जाम की मार झेल रहे हैं.
क्या है समस्या की वजह
प्रशासन के सामने साफ सवाल हैं ट्रकों को चरणबद्ध छोड़ने की व्यवस्था दोबारा लागू की जाए, जाम वाले हिस्से में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो, एंबुलेंस और स्कूल बसों के लिए रास्ता सुनिश्चित हो तथा अनियमितता के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो. अस्थायी कार्रवाई से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा.
स्थायी व्यवस्था की मांग
चुरामनपुर से सिंडिकेट गोलंबर का जाम बक्सर की यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. स्थानीय मांग है कि भारी वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित हो, नियमों का समान पालन हो और पहले आजमाए गए उपाय स्थायी रूप से लागू किए जाएं.
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