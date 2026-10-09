ETV Bharat / state

दो किलोमीटर का सफर और ढाई घंटे की सजा! फोरलेन पर ट्रकों का कब्जा, एंबुलेंस तक महाजाम में फंसी

बक्सर में ट्रैफिक जाम ( ETV Bharat )

बक्सर: बक्सर-पटना फोरलेन पर चुरामनपुर से सिंडिकेट गोलंबर के बीच इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. चार लेन की सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें लगने से दो किलोमीटर का सफर तय करने में ढाई घंटे तक लग रहे हैं. विपरीत लेन में दौड़ती गाड़ियां, फंसी स्कूल बसें और रास्ता तलाशती एंबुलेंस आम दृश्य बन गए हैं. स्थानीय लोग सुरक्षा और व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं.

चार लेन पर मजबूरी का कानून